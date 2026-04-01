Россиянам объяснили, кто имеет право на наследство независимо от завещания

Юрист рассказал о правилах применения обязательной доли в наследстве

01 апреля 2026, 13:30, ИА Амител

Член Московской городской коллегии адвокатов Александр Барканов в беседе с RT разъяснил правила применения обязательной доли в наследстве — они действуют, если у покойного есть родственники, имеющие право на наследство по закону, но при этом он оставил завещание в пользу других лиц.

По словам юриста, такая норма призвана защитить права близких наследодателя. Она срабатывает, когда по завещанию имущество переходит к другим людям — в том числе тем, кто не связан с семьей.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, право на обязательную долю в наследстве гарантировано несовершеннолетним или нетрудоспособным детям наследодателя, нетрудоспособным супругам и родителям, иждивенцам, которые проживали с наследодателем и находились на его обеспечении не менее года до открытия наследства.

«Перечисленные категории наследников получают не менее половины той доли, которая полагалась бы им по закону, — вне зависимости от содержания завещания. Так законодательство защищает наследников первой очереди, в том числе пенсионеров, даже если пенсия им не назначена, граждан предпенсионного возраста, а также лиц с инвалидностью», — указано в публикации.

Эксперт отметил, что право на обязательную долю может быть ограничено, если наследника признают недостойным. Доказать это в суде непросто: потребуется подтвердить не только противоправные действия в отношении наследодателя, но и иные обстоятельства — например, попытки повлиять на состав наследства.

К таким действиям относятся утаивание части имущества, сокрытие денежных средств, а также создание препятствий для получения наследства другими лицами. В подобных случаях суд может полностью отстранить человека от наследования.

Барканов также напомнил, что наследование — процесс добровольный. Если человеку присудили обязательную долю, он вправе от нее отказаться, чтобы не принимать на себя долги и расходы умершего.

При этом отказ не может быть совершен в пользу наследника по завещанию, он автоматически увеличивает доли остальных наследников, вступающих в права, но

если обязательный наследник — несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный, для отказа необходимо одобрение органов опеки и попечительства.