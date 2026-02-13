Юрист развеял миф об опасности магазинных чеков

Кассовые чеки не содержат номера банковской карты и ФИО покупателя, поэтому злоумышленники не могут воспользоваться ими

13 февраля 2026, 13:14, ИА Амител

Многие покупатели уверены: кассовый чек нельзя оставлять в магазине — мошенники якобы могут использовать его для кражи данных или других махинаций. Юрист Даниил Базылев в интервью агентству "Прайм" объяснил, почему это не более чем миф.

«История про то, что обычный кассовый чек может стать источником информации для мошенников, мягко говоря, преувеличена. Кассовые и даже товарные чеки не содержат номера банковской карты и ФИО покупателя», — подчеркнул юрист.

Однако это не значит, что чек можно смело выбрасывать сразу после покупки. По словам Базылева, сохранять его все же нужно — хотя бы в электронном виде. Документ может пригодиться, чтобы подтвердить факт приобретения и проверить честность продавца.