Появилась схема, позволяющая трансформировать мобильные устройства в платежные инструменты для незаконных операций

12 февраля 2026, 13:25, ИА Амител

Мошенники с банковскими картами, группа подозрительных людей в тёмной одежде / Изображение сгенерировано ИИ Mira на базе Chat GPT-5 / amic.ru

Злоумышленники придумали новый способ превращать мобильные телефоны граждан в банковские карты с помощью технологии NFC. Об этом сообщает РИА Новости.

Мошенническая схема начинается с обычного звонка. Цель первого этапа — получить код из СМС-сообщения, который открывает доступ к порталу "Госуслуги". Затем снова звонят от имени государственного органа и сообщают о взломе аккаунта.

Если жертва верит, мошенники просят перевести все деньги со счетов и удалить мобильное приложение банка. Они предлагают установить новое приложение для "безопасного счета".

Затем преступники убеждают жертву внести деньги в банкомат, используя телефон. Программное обеспечение банкомата принимает телефон за карту злоумышленников.

Евгения Лазарева, руководитель проекта "За права заемщиков" и координатор платформы "Мошеловка", подтвердила актуальность этой схемы. По ее словам, токенизированные карты часто используются для мошенничества.

В январе комитет Госдумы по финансовому рынку предложил законопроект о "периоде охлаждения" для потребительских кредитов, чтобы защитить граждан. Законопроект ограничивает внесение наличных на счет более 50 тысяч рублей в течение 48 часов после выдачи токенизированной карты.

«Лимиты и период охлаждения помогут избежать ситуаций, когда люди берут кредит наличными под влиянием мошенников и переводят деньги на "безопасный счет"», — считает Лазарева.

Злоумышленники убеждают жертву привязать их карту к платежному приложению, чтобы запутать следы. Затем человек идет в банкомат, где открыт счет мошенников, прикладывает телефон и переводит деньги. После этого преступники уверяют, что деньги в безопасности, и жертву убеждают удалить карту из приложения.

«Токенизация карт используется во всех популярных приложениях, таких как Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и Mir Pay. Эта практика начала активно развиваться в России до пандемии, и пользователи рискуют, следуя указаниям мошенников, независимо от программного обеспечения на телефоне», — заключила Лазарева.

