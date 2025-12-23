Эксперт в беседе с amic.ru отметила, что в последние годы законодательство России расширяет гарантии для многодетных семей, в том числе в сфере защиты их имущества

В первом чтении в Госдуме одобрили законопроект, который направлен на дополнительную защиту прав многодетных семей при взыскании с них каких-либо долговых обязательств. Суть документа разъяснила amic.ru юрист Светлана Стрежнёва.

После принятия закона и вступления в силу будет расширен перечень имущества, на которое по исполнительным документам не может быть обращено взыскание, то есть имущество будет обладать "исполнительским иммунитетом".Нельзя будет взыскать следующее имущество:

земельный участок (или доля в праве общей долевой собственности на земельный участок), который был предоставлен гражданину-должнику в соответствии с земельным законодательством бесплатно на основании решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления в качестве меры социальной поддержки граждан, имеющих трех и более детей;

транспортное средство, подлежащее государственной регистрации, если такое транспортное средство является единственным у многодетной семьи и принадлежит на праве собственности гражданину-должнику – члену многодетной семьи или на праве совместной (долевой) собственности ему и члену (членам) этой многодетной семьи.

«Необходимо учитывать, что если земельный участок является предметом ипотеки и находится в залоге, то в соответствии с законодательством об ипотеке на него может быть обращено взыскание в рамках исполнительного производства и вышеуказанные изменения на него распространяться не будут», – заключила юрист Светлана Стрежнёва.

Ранее многодетным семьям напомнили о крупных скидках на оплату ЖКХ. Размер льготы варьируется в зависимости от региона, но федеральным законодательством закреплен ее минимальный порог – 30%.