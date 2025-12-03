Многодетным семьям напомнили о крупных скидках на оплату ЖКХ

Размер скидки может достигать минимум 30%

Российские семьи, воспитывающие троих и более детей, имеют право на скидку при оплате коммунальных платежей в размере 30%. Об этом заявил замглавы думского комитета по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Колунов, передает ТАСС.

Величина данной скидки определяется региональными властями.

«Размер льготы варьируется в зависимости от региона, но федеральным законодательством закреплен ее минимальный порог – 30%», – уточнил он, добавив, что в Московской области скидки может достигать 50%.

Депутат отметил, что скидка на оплату услуг ЖКХ предоставляется в автоматическом режиме при присвоении семье статуса многодетной.

Вдобавок для многодетных семей предусмотрено освобождение от взносов за содержание жилья, возмещение затрат на капитальный ремонт многоэтажного дома, а также различные субсидии и выплаты, компенсирующие расходы на коммунальные услуги.

Для получения информации о доступных льготах следует обратиться через портал "Госуслуги" или в многофункциональный центр.