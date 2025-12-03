Многодетным семьям напомнили о крупных скидках на оплату ЖКХ
Размер скидки может достигать минимум 30%
03 декабря 2025, 14:35, ИА Амител
Российские семьи, воспитывающие троих и более детей, имеют право на скидку при оплате коммунальных платежей в размере 30%. Об этом заявил замглавы думского комитета по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Колунов, передает ТАСС.
Величина данной скидки определяется региональными властями.
«Размер льготы варьируется в зависимости от региона, но федеральным законодательством закреплен ее минимальный порог – 30%», – уточнил он, добавив, что в Московской области скидки может достигать 50%.
Депутат отметил, что скидка на оплату услуг ЖКХ предоставляется в автоматическом режиме при присвоении семье статуса многодетной.
Вдобавок для многодетных семей предусмотрено освобождение от взносов за содержание жилья, возмещение затрат на капитальный ремонт многоэтажного дома, а также различные субсидии и выплаты, компенсирующие расходы на коммунальные услуги.
Для получения информации о доступных льготах следует обратиться через портал "Госуслуги" или в многофункциональный центр.
15:48:20 03-12-2025
что только не придумают что бы не платить нормальные зарплаты...и сколько еще чиновников надо что бы это все рассчитывать учитывать начислять и перечислять...
15:52:15 03-12-2025
Ничо не треснет? Реально, уже кроме омерзения не вызывают.
19:58:50 03-12-2025
Обман, иллюзия, мираж.
22:10:14 03-12-2025
Скидка до 30℅- тоже самое, что я могу отжаться до 300 раз. 1-2 и все, но ведь правда, до 300 ведь раз отжался. Оформили скидку по ЖКХ - в месяц 545 р. Шестеро детей. Как считают - загадка