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За рекламу в интернете обяжут делать отчисления в бюджет России

Госдума приняла соответствующий закон

11 декабря 2024, 20:15, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Госдума приняла закон, обязывающий распространителей рекламы в интернете с 1 апреля 2025 года делать отчисления в бюджет России в размере 3% от квартальных доходов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Эти средства направят на развитие информационных ресурсов, список которых определит кабмин", – сказано в документе.

Согласно закону, рекламодатели обязаны информировать иностранных партнеров о перечислении обязательных отчислениях в бюджет РФ. Контроль за его соблюдением будет осуществлять Роскомнадзор.

Закон не обязывает делать отчисления за рекламу сайты телеканалов, информационных агентств и госорганизаций.

Агрегаторы информации о товарах и сервисы размещения объявлений с 1 марта 2025 года будут обязаны выделять до 5% своего годового объема рекламы на социальные рекламные кампании.

Госдума интернет законы

Комментарии 3

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Тарасик

20:20:03 11-12-2024

И отмените всем алименты, а налоги с рекламы направьте на алименты!

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Гость

07:51:54 12-12-2024

пошла жара.. скребут отовсюду..

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Гость

09:34:11 12-12-2024

посути если хостинг не урсский, значит и не обязан подчиняться требованиям закона. так? а хостинги у нас сплошь и рядом не наши. А значит, те кто на русских хостингах либо смирятся и будут платить очередные поборы придуманные властью, либо скорее всгео закинут нашшурашу и уйдут на иностранные ресурсы, которые без дырок в голове.

А вообще, с какой стати рекламодалтель должен платить государству? Вот нам, пользователям, вынужденным смотреть рекламу - можно платить за просмотр, а государство каким боком? Что оно для этого сделало?

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