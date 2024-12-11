За рекламу в интернете обяжут делать отчисления в бюджет России

Госдума приняла соответствующий закон

11 декабря 2024, 20:15, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Госдума приняла закон, обязывающий распространителей рекламы в интернете с 1 апреля 2025 года делать отчисления в бюджет России в размере 3% от квартальных доходов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Эти средства направят на развитие информационных ресурсов, список которых определит кабмин", – сказано в документе.

Согласно закону, рекламодатели обязаны информировать иностранных партнеров о перечислении обязательных отчислениях в бюджет РФ. Контроль за его соблюдением будет осуществлять Роскомнадзор.

Закон не обязывает делать отчисления за рекламу сайты телеканалов, информационных агентств и госорганизаций.

Агрегаторы информации о товарах и сервисы размещения объявлений с 1 марта 2025 года будут обязаны выделять до 5% своего годового объема рекламы на социальные рекламные кампании.