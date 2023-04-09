"Зачем нужна эта ненужная конкуренция". Как прошёл визит Черномырдина на Алтай

Виктор Степанович единственный раз побывал в крае летом 1995 года

09 апреля 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: cvsmuseum.ru

9 апреля 2023 года исполнилось бы 85 лет одному из самых известных российских политиков 1990-х годов Виктору Черномырдину. На протяжении шести лет он занимал должность премьер-министра. Черномырдин запомнился своей яркой и лаконичной манерой выражаться. Многие его фразы ушли в народ и стали настоящими афоризмами. В юбилей политика amic.ru вспоминает, как прошёл визит Виктора Черномырдина в Алтайский край в августе 1995 года.

Принимал слёзные челобитные

Рабочий визит председателя российского правительства на Алтай оказался двухдневным: Черномырдин побывал в регионе с 21 по 23 августа. В эти дни речь шла преимущественно о решении проблем АПК.

Как писал "Коммерсант", Черномырдин в ходе поездки "опять спасал на Алтае агонизирующий ВПК, боролся за очередной урожай (в европейской части засуха, так что вся надежда на алтайский хлеб) и в изобилии принимал разного рода слёзные челобитные". Наиболее запоминающейся вышла поездка Виктора Степановича на завод "Барнаултрансмаш". Там он был дважды атакован работягами – сначала в цехе, а затем на улице.

"Вопросы и претензии были классическими: безденежье, инфляция, безработица, Чечня. Завод ВПК, выпускающий дизельные двигатели и установки, прежде всего, для военных нужд, работает четыре раза в неделю, и средняя зарплата не превышает 270 тысяч рублей (цифры приведены до деноминации 1998 года, – прим. ред.). Конверсия идёт туго, основная надежда – получить заказ на дизели для ВАЗ. Для региона это ещё не самый худший вариант", – указывало издание.

Развяжите узлы

Первыми, ещё 17 августа, в Барнаул прибыли помощники премьер-министра и сотрудники службы безопасности, писал о тех событиях 1995 года журналист Анатолий Муравлёв, в ту пору пресс-секретарь губернатора Льва Коршунова.

Помощники работали над программой визита. Было вписано в документ слово "область" вместо "край", исчезли упоминания о посещении премьером сельхозпредприятия "Прутское" в Павловском районе, строящихся моста через Обь и газопровода.

Самый обстоятельный разговор состоялся у Черномырдина с директорами промышленных предприятий края в кабинете Вадима Каргополова, гендиректора АО "Барнаултрансмаш-холдинг". Проблемы оборонщиков, сельхозмашиностроителей, текстильщиков и нефтехимиков оказались схожими: недостаток оборотных средств, неконкурентоспособность продукции, слабый маркетинг... Но говорили в основном о специфике: у оборонщиков вновь появился госзаказ, но финансирование под него осуществлялось плохо.

Премьер тут же дал поручение сопровождавшим его представителям руководства Минобороны и Миноборонпрома разобраться. У "Алттрака" и его партнёров были иные проблемы: потребители тракторов и другой сельхозтехники находились в основном в Средней Азии и Казахстане. "Развяжите таможенно-банковские узлы", – просил директорат Черномырдина. "С Казахстаном проще, а вот Средняя Азия – крепкий орешек", – констатировал он.

Ненужная конкуренция в одном городе

Два момента всколыхнули атмосферу деловой встречи. Это когда Черномырдин, осознав со слов Артура Дерфлера, гендиректора "Алттрака" и мэра Рубцовска Александра Мокроусова, что ситуация в городе аховая. Рубцовские заводы выдавали только десятую часть от прежних объёмов, соответственно, недополучал и городской бюджет. А по зиме отапливают город заводские ТЭЦ, дышащие на ладан. "Холод чертовский", – в сердцах молвил Дерфлер.

Премьер пообещал денег на то, чтобы закупить уголь, мазут, чтобы не заморозить город зимой 1995-1996 года. И неожиданно предложил в течение года дотянуть строящийся газопровод от Барнаула до Рубцовска, перевести ТЭЦ с угля на природный газ.

Рем Вяхирев, президент "Газпрома", тут же из Барнаула, отдал соответствующий приказ. А Виктор Степанович в тот же вечер в другой аудитории несколько смягчил свои же формулировки насчёт газопровода в Рубцовск. Мол, изучить, просчитать надо.

Второй эпизод в кабинете Каргополова был пожёстче. Только что трансмашевцы показали премьеру новый мотор для "Икарусов" и даже завели движок автобуса. А тут Владимир Захаров, гендиректор "Алтайдизеля" тоже молвил, что моторостроители выпускают двигатель для "Икаруса". "Зачем нужна эта ненужная конкуренция, да ещё в одном городе", – резко остановил его премьер. Директора, как ни пытались, не смогли вставить реплику о том, что "Трансмаш" и "Алтайдизель" двигатели-то делают для разных "Икарусов" – городского и междугородного.

Пригубил алтайского зерна

Разговор в кабинете затянулся, часа полтора сверх графика проговорили. В институте садоводства – традиционная дегустация даров Алтая. Газопровод Черномырдин всё же посмотрел, остановился на Павловском тракте у траншеи, где клали металлические плети. На полях ОПХ "Комсомольское" премьеру долго показывали диковинную иностранную технику, которая почему-то работает почти без потерь. Пожалел Черномырдин, что сельхозмашиностроителей, с которыми он вёл разговор утром на "Трансмаше", тут нет.

Кукурузные початки грызть не стал, но помощники на всякий случай положили их в портфель. А вот пшеничный колос обшелушил, пригубил алтайского зерна, за которым, собственно, и приехал в край. С хлебом в стране в 1995 году было неважно.

Традиционные ахи и охи сельхозников о том, что село рушится, Черномырдин слушал не очень внимательно, откровенно сказав, что не специалист в сельской тематике. Остановил разговор только раз, когда услышал, что тонна горючего опять выходит дороже тонны зерна, да ГСМ, выделяемые под кабальный товарный кредит продовольственной корпорацией, вновь дороже, чем у коммерсантов. Велел разобраться.

Основной разговор с премьером был спрятан от журналистских глаз. Поздно вечером 22 августа после беседы с губернатором Львом Коршуновым в резиденции (на бывшей даче крайкома КПСС), глава администрации края устало повторил слова первого замминистра финансов Станислава Королёва: "Этот алтайский губернатор вытряс из меня всё, что мог".

Постановление правительства о помощи Алтаю премьер подписал наутро: 23 августа, следуя в вертолёте в Горно-Алтайск, он поставил свою визу.

Итоги визита Черномырдина

Часть поручений премьера была выполнена незамедлительно – по выплате зарплаты бюджетникам и августовско-сентябрьских пенсий. Белокуриха стала курортом федерального значения. Приезжала группа столичных проектировщиков по поводу проекта газопровода в Рубцовск, но этот город ещё многие годы зимовал тяжело, а голубое топливо туда так не пришло и поныне. Из российского бюджета в 1995 году выделили около 60 млрд рублей на строительство и реконструкцию автодорог, радиофикацию и телефонизацию села.

Однако немало премьерских поручений "легли под сукно". В частности, протокол совещания руководителей сельхозуправлений десятка сибирских территорий, состоявшегося в ОПХ "Комсомольское", почти до конца уборки искали в Минсельхозпроде.