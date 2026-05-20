Запрещенные надписи с рекламой наркотиков продолжают убирать с домов и гаражей в Барнауле
Во время проверки специалисты обследовали дворовые территории и улицы города
20 мая 2026, 12:19, ИА Амител
В Барнауле 18 мая прошел рейд по выявлению незаконной рекламы и противоправных надписей на зданиях. В результате мероприятия в городе устранили 16 запрещенных граффити и объявлений. Об этом сообщили в городской администрации.
В рейде участвовали сотрудники комитета общественных связей и безопасности, представители Народной дружины, Барнаульского городского казачьего общества и Южного станичного казачьего общества имени генерала Я.П. Бакланова.
Во время проверки специалисты обследовали дворовые территории и улицы города.
Незаконные надписи выявили на жилых домах и в гаражных кооперативах на проспекте Строителей, а также на улицах Профинтерна, Солнечная Поляна, Воровского и Энтузиастов.
Как отметили организаторы, рейд был направлен на обеспечение безопасности жителей и очистку городской среды от противоправной информации.
Ранее сообщалось, что два друга из Барнаула стали фигурантами уголовного дела за нанесение граффити с рекламой наркошопа. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю задержали двух жителей Барнаула 2003 и 2004 годов рождения, которые рекламировали интернет‑магазин по продаже запрещенных веществ.
14:20:37 20-05-2026
я вообще не понимаю как можно что-то разобрать в этих надписях !!!
Типа граффити.
15:37:39 20-05-2026
Шинник (14:20:37 20-05-2026) я вообще не понимаю как можно что-то разобрать в этих надпис... Если не под наркотой, то и не разберешь