В Барнауле впервые завели дело из‑за граффити с рекламой наркотиков на домах

Молодые люди откликнулись на предложение о незаконной подработке в одном из мессенджеров

14 апреля 2026, 10:29, ИА Амител

Наркотики — зло / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Два друга из Барнаула стали фигурантами уголовного дела за нанесение граффити с рекламой наркошопа. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю задержали двух жителей Барнаула 2003 и 2004 года рождения, которые рекламировали интернет‑магазин по продаже запрещенных веществ.

Как рассказали в полиции края, молодые люди откликнулись на предложение о незаконной подработке в одном из мессенджеров. Действуя по инструкциям нанимателя, за неделю они нанесли краской на стенах в подъездах многоквартирных домов более ста надписей с названием онлайн‑наркомаркета и ссылкой на него. За каждое такое граффити злоумышленники получали по 100 рублей.

При личном досмотре в рюкзаке задержанных полицейские обнаружили и изъяли несколько баллончиков с черной краской. Кроме того, в мобильных телефонах молодых людей хранились фотоотчеты о проделанной работе и переписка с куратором.

Оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности: один был судим за кражу, другой — за незаконное распространение наркотических средств.

Следователь СУ УМВД России по городу Барнаулу возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. По решению суда 22‑летнему барнаульцу на время следственных действий избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а его приятелю — домашний арест.

Это первое уголовное дело в регионе, фигурантами которого стали создатели противоправного контента на зданиях города. Кроме того, молодых людей привлекли к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения. Ранее двух молодых людей осудили на длительные сроки за попытку сбыта наркотиков в Барнауле.