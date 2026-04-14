В Барнауле впервые завели дело из‑за граффити с рекламой наркотиков на домах
Молодые люди откликнулись на предложение о незаконной подработке в одном из мессенджеров
14 апреля 2026, 10:29, ИА Амител
Два друга из Барнаула стали фигурантами уголовного дела за нанесение граффити с рекламой наркошопа. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю задержали двух жителей Барнаула 2003 и 2004 года рождения, которые рекламировали интернет‑магазин по продаже запрещенных веществ.
Как рассказали в полиции края, молодые люди откликнулись на предложение о незаконной подработке в одном из мессенджеров. Действуя по инструкциям нанимателя, за неделю они нанесли краской на стенах в подъездах многоквартирных домов более ста надписей с названием онлайн‑наркомаркета и ссылкой на него. За каждое такое граффити злоумышленники получали по 100 рублей.
При личном досмотре в рюкзаке задержанных полицейские обнаружили и изъяли несколько баллончиков с черной краской. Кроме того, в мобильных телефонах молодых людей хранились фотоотчеты о проделанной работе и переписка с куратором.
Оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности: один был судим за кражу, другой — за незаконное распространение наркотических средств.
Следователь СУ УМВД России по городу Барнаулу возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. По решению суда 22‑летнему барнаульцу на время следственных действий избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а его приятелю — домашний арест.
Это первое уголовное дело в регионе, фигурантами которого стали создатели противоправного контента на зданиях города. Кроме того, молодых людей привлекли к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения. Ранее двух молодых людей осудили на длительные сроки за попытку сбыта наркотиков в Барнауле.
Чо за один из мессенджеров? Мах?
А кураторы как всегда с Украины?
или сами вербуем сами довим ?
Гость (11:00:28 14-04-2026) А кураторы как всегда с Украины?или сами вербуем сами до... Откуда у вас в голове информация, что всегда с Украины????
Гость (11:14:23 14-04-2026) Откуда у вас в голове информация, что всегда с Украины????... Оттуда же, что и вся остальная дичь - из СМИ
У нас на здании раз 10 наносили надписи.
Всегда ночью, с 2 до 4 часов.
На записях видны силуэты людей.
То одинокий пухловатый с хвостиком волос, то парочка, один быстро через трафарет наносит (5 секунд), второй следом фотографирует со вспышкой.
Всегда в капюшонах.
Планирую камеры получше поставить.
Буду писать заявления. Надоели.
Надо этих дураков ловить и судить за порчу имущества. У нас, например, на натуральных мраморных плитках рисуют, портят их, потом шлифмашинкой приходится слой снимать, ибо камень пористый, краска в глубину проникает.
Прошу сотрудников полиции проверять всех людей с рюзачками или с пакетами с 2 до 5 утра.
Прошу сотрудников полиции проверять всех людей с рюзачками или с пакетами с 2 до 5 утра....Не смешно. Работаю в охране, знаю. Пусть Вам напишут краской на доме/машине, посмотрим как вы "запоете"
А что с владельцами телефонов, номера которых фигурируют в объявлениях? Летом на улице часто встречаются надписи на асфальте. Некие персонажи оставляют свои данные и они никому из правоохранителей неинтересны? Только непричастные к бизнесу нанятые дурачки с баллончиками?
Гость (15:07:57 14-04-2026) А что с владельцами телефонов, номера которых фигурируют в о... 808
весь город измалеван этими цифрами.
Бар скандальный как работал так и работает.
То там драки, то снова драки
Гость (15:57:08 14-04-2026) 808весь город измалеван этими цифрами.Бар скандальны... Ничосси, я даже не знал, что там притон. Клёво!
возле общежитий АГУ и Пединститута постоянно такие надписи
Гость (18:24:21 14-04-2026) возле общежитий АГУ и Пединститута постоянно такие надписи... Весь город в них.
У меня есть фото дома на Ленина, где на 3 погонных метрах фасада штук 8 прямоугольничков закрашенных реклам наркоты