Запретить англоязычные объявления на авиарейсах предложил депутат
Соответствующую инициативу Борис Чернышов уже направил в Минтранс
06 сентября 2023, 07:45, ИА Амител
Аэропорт / Фото: unsplash.com
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил Минтрансу РФ запретить объявления на английском языке на внутренних авиарейсах.
В беседе с РИА Новости парламентарий отметил, что с учетом нынешней внешнеполитической ситуации и сокращения числа иностранцев в России наличие таких объявлений, особенно на внутренних рейсах, выглядит "непонятно и даже избыточно".
По словам народного избранника, властям нужно думать об удобстве в первую очередь россиян, о популяризации и сохранении родного языка. А гости из-за границы могут воспользоваться и онлайн-переводчиками.
08:46:19 06-09-2023
А можно каждого депутата с такими идиотскими инициативами выгонять из Госдумы за дискридитацию звания депутата без выходного пособия и депутатской пенсии с запретом куда-либо избираться в ближайшие сто лет? Возьмите на вооружение такую законодательную инициативу.
09:34:17 06-09-2023
Если конкретно тебе, Борис Чернышов, непонятен английский язык, то это говорит только о твоей безграмотности и плохом образовании. Английский язык - это не только язык на котором говорят англичане или американцы, это международный язык. Китайцы, японцы, африканцы - все говорят на английском. И только Боря не понимает английского...
09:47:45 06-09-2023
Гость (09:34:17 06-09-2023) Если конкретно тебе, Борис Чернышов, непонятен английский яз... Никто не спорит по статусу английского языка. Но на внутренних авиарейсах, где давно почти нет иностранцев, это бормотание на плохом английском очень раздражает. И времени занимает много. Я поддерживаю депутата. Хоть иногда что-то полезное предлагают.
10:08:53 06-09-2023
Гость (09:47:45 06-09-2023) Никто не спорит по статусу английского языка. Но на внутренн... А иностранцы в Россию не приезжают? Приезжают: суммарное количество иностранных граждан, посетивших Россию не только в туристических целях, но и для работы, учебы или частных поездок, в 2022 году составило 13,1 млн. Официальные данные АТОР. Они передвигаются по России внутренними рейсами? Внутренними. В Барнауле только студентов иностранных тысячи. А в Барнаул иностранные авиакомпании не летают. Так что ваше раздражение - это только ваша беда.
14:07:39 06-09-2023
Гость (10:08:53 06-09-2023) А иностранцы в Россию не приезжают? Приезжают: суммарное кол... А студенты русский учат.
12:09:17 06-09-2023
Гость (09:47:45 06-09-2023) Никто не спорит по статусу английского языка. Но на внутренн... Летают иностранцы и на внутренних наших рейсах. В Барнаул вряд-ли часто летают, а Москва, Питер, Казань и т.д. посещают часто.
09:43:54 06-09-2023
Проамерикосы и проанглосаксы проснулись!!! Что-то в пиндосии на русском не объявляют.
10:10:04 06-09-2023
Гость (09:43:54 06-09-2023) Проамерикосы и проанглосаксы проснулись!!! Что-то в пиндосии... В Пиндоссии и на французском не объявляют, и вообще ни на каком ином языке не объявляют. По умолчанию все и так знают английский.
11:44:23 06-09-2023
Гость (09:43:54 06-09-2023) Проамерикосы и проанглосаксы проснулись!!! Что-то в пиндосии... В пиндосии вообще родного языка нет, на заморском разговаривают.
12:13:20 06-09-2023
Гость (09:43:54 06-09-2023) Проамерикосы и проанглосаксы проснулись!!! Что-то в пиндосии... Так, давайте не будем уподобляться всяким обиженным нациям (грузины, казахи, хохлы и т.д.), которые отказываются от русского языка только потому, что у нас не говорят массово на их языках. Как ни крути, а английский сейчас язык интернациональный. Так же как и русский - язык распространенный в бывших советских республиках.
12:09:34 06-09-2023
ЛДПР как всегда в самую суть. Умеют найти точку приложения силушке. Если бы не они, за кого бы голосовали люди такого же уровня развития.
15:18:16 06-09-2023
Как идиоты оказываются в депутатах?
15:49:02 06-09-2023
Гость (15:18:16 06-09-2023) Как идиоты оказываются в депутатах?... А куда им еще идти? На бОльшее мозгов не хватает, вот и идут языками трепаться.