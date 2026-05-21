Зарплата, лесхозы, дороги. Депутат Госдумы поможет жителям Алтайского края решить проблемы

Александр Терентьев провел личный прием граждан

21 мая 2026, 19:00, ИА Амител

Александр Терентьев на личном приеме граждан в Барнауле / Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"

20 мая депутат Государственной Думы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев провел очередной прием граждан. Жители региона пришли с вопросами о социальной поддержке, благоустройстве, трудовых правах, развитии территорий и защите интересов людей и организаций.

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На приеме парламентарий встретился с председателем общественной организации "Незабудка", председателем правления "Содружество земляков космонавта Титова" Натальей Ануфриковой. Стороны обсудили поддержку значимых социальных проектов.

Дорога и детская площадка

Жители Новоалтайска подняли тему состояния дороги на улице 2-й Лесной в микрорайоне "Боярка". По их словам, дорожное полотно требует ремонта. Также заявители сообщили о потребности в детской площадке. Сейчас они готовят дополнительное письменное обращение.

Еще один вопрос поступил от представителя ООО "Акватек". Он рассказал о возможной недобросовестной конкуренции в сфере поверки счетчиков коммунальных ресурсов. По словам заявителя, в многоквартирных домах распространяют сведения, которые могут вредить деловой репутации компании. Материалы по этому обращению дополнительно изучат.

Зарплата, лесхозы и дрова

К депутату обратился житель Бийска. Мужчина работает вахтовым методом в Якутии и в телефонном разговоре сообщил о задержке зарплаты и других выплат со стороны работодателя. Парламентарий взял жалобу в работу и ждет от мужчины письменного заявления.

Также жители подняли тему закрытия лесхозов и доступности дров для населения. По этому направлению заявители тоже готовят документы.

«На приемах граждан поднимаются самые разные вопросы — от личных жизненных ситуаций до проблем, которые касаются целых населенных пунктов. Важно внимательно изучать каждое обращение, смотреть документы и подключать необходимые ведомства. Ни одна такая ситуация не должна оставаться без внимания», — отметил Александр Терентьев.