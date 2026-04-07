Депутат Госдумы взял на контроль проблемы жителей трех районов Алтайского края

Александр Терентьев будет разбираться с капремонтом в многоквартирном доме, закрытием сельских школ и отменой выплат по уходу за пожилыми

07 апреля 2026, 17:00, ИА Амител

Александр Терентьев на приеме граждан / Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"

3 апреля депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев провел личный прием граждан в Барнауле. Жители края обратились с разными вопросами, но объединяет их то, что люди месяцами и даже годами не могут добиться решения важных бытовых и социальных проблем.

Дом без ремонта

Жительница Рубцовска пожаловалась на затянувшийся капремонт дома на улице Алтайской, 86. По ее словам, крышу планировали привести в порядок еще в 2020 году, однако сроки перенесли, а сам дом исключили из очереди. При этом собственники исправно платят взносы по квитанциям.

Женщина рассказала, что обращения в управляющую компанию результата не дали. Кровлю подлатывают временно, но вода по-прежнему попадает в подъезды и квартиры. Кроме того, дому нужен не только ремонт крыши, но и замена стояков отопления, систем горячего и холодного водоснабжения, канализации, а также обновление фасада. Среди жильцов много инвалидов, ветеранов труда и детей войны, для которых протечки и разрушение дома представляют особую опасность.

Депутат поручил направить запросы в краевой Фонд капремонта многоквартирных домов и главе Рубцовска. После ответов он намерен решить, нужно ли обращаться в прокуратуру Алтайского края.

Спасти школы

Еще одной темой приема стала судьба сельских школ. Жители поселка Красноармейского Немецкого национального района сообщили о возможном закрытии местной школы. Под обращением подписались 52 человека. По словам сельчан, причина связана с нехваткой финансирования.

Для небольшого поселка школа остается не только местом учебы, но и важным центром жизни. Здесь учатся 20 детей с первого по девятый класс, работает группа кратковременного пребывания для дошкольников. Учреждение дает работу 15 сотрудникам, а закрытие, считают жители, ударит по всему селу. Детям придется каждый день ездить за 14 км в Орлово, что может сказаться на здоровье и успеваемости.

Похожая ситуация сложилась и в селе Староалейском Третьяковского района. Здание школы эксперты еще в 2023 году признали временно непригодным для нормальных занятий. В 2024 году вопрос уже выносили на уровень губернатора Алтайского края и главы района. Тогда власти напомнили, что кровлю в школе ремонтировали в 2019 году, но этого оказалось недостаточно: зданию нужен более серьезный ремонт. Осенью 2024-го специалисты подготовили проектно-сметную документацию, сейчас она уже получила положительное заключение.

Александр Терентьев заявил, что держит ситуацию на особом контроле. В феврале 2026 года он направил запрос в краевое Министерство образования и науки и пообещал информировать жителей об ответах ведомств, а также добиваться выделения средств на капремонт.

Отменили выплаты

С проблемой компенсаций по уходу за пожилыми людьми обратилась жительница Павловского района, которая переехала из Шипуновского района и лишилась ежемесячной выплаты.

Как отметил депутат, причина связана с изменениями в законодательстве, которые вступили в силу с 1 января 2025 года. После этого часть пожилых людей и тех, кто за ними ухаживает, перестали получать поддержку. Терентьев считает такую норму несправедливой и готовит запрос вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой проработать возврат прежних условий предоставления компенсации.