Насилие, пенсии, долги. Жители Алтайского края обратились за помощью к депутату Госдумы

Александр Терентьев провел личный прием граждан в Барнауле

07 мая 2026, 17:30, ИА Амител

Александр Терентьев на приеме граждан / Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия"

6 мая в ходе личного приема граждан к депутату Государственной думы, лидеру алтайских социалистов Александру Терентьеву обратились жители Алтайского края с рядом проблем. Среди них — случаи насилия в школе, проблемы с пенсиями, долги за поставленный товар и вопросы обеспечения жильем многодетных семей.

Душил одноклассник

Жительница Славгорода рассказала депутату о происшествии, которое коснулось ее сына, страдающего бронхиальной астмой. В апреле, по ее словам, одноклассник душил мальчика, и в результате на шее ребенка появились гематомы. Несмотря на то, что классный руководитель знала о проблемах со здоровьем ученика, но попыталась скрыть инцидент, не уведомив родителей о случившемся.

Депутат считает важным наладить систему, в которой учитель будет четко понимать, какие шаги необходимо предпринять в подобных ситуациях, чтобы избежать более серьезных последствий для здоровья и оперативно пресекать любые проявления агрессии в школе. В связи с этим Александр Терентьев готовит запрос в Министерство образования и науки Алтайского края.

Долги за мед

Еще одно обращение поступило от супругов из Лосихи Косихинского района, которые столкнулись с проблемой неоплаты долга за поставленный мед. По словам пенсионеров, покупатель должен был выплатить 100 000 рублей еще в мае 2025 года, но до сих пор не расплатился. Сельчане подчеркнули, что финансовые трудности покупателя не дают ему права нарушать договоренности.

Ситуация усугубляется тем, что у главы семьи онкозаболевание, и по состоянию здоровья он не может бороться за свои права. Депутат уже подготовил запрос в прокуратуру Алтайского края по данному вопросу, чтобы помочь пенсионерам вернуть их деньги.

Не хватает баллов

Супруги из Славгорода передали социалисту обращения, касающиеся трудностей с выходом на пенсию из-за недостаточного количества пенсионных баллов. Кроме того, они столкнулись с проблемами при получении единовременной выплаты из накопительной части пенсии. По каждому из этих случаев депутат направит запросы в Социальный фонд России для выяснения обстоятельств и решения проблем заявителей.

Жилье для многодетной семьи

Жительница Каменского района, воспитывающая 10 детей, поблагодарила депутата за помощь в получении нового жилья для своей семьи. В обращении она выразила благодарность за содействие в предоставлении дома. Многодетная мать также поблагодарила партию "Справедливая Россия", отметив, что она активно борется за права граждан.

Однако, несмотря на радость от переезда, женщина обратила внимание на недостатки в состоянии дома. Она указала на проблемы с утеплением фасада, фундамента и стен. Депутат пообещал держать ситуацию под контролем и, если вопросы не будут решены, принять соответствующие меры.

Кроме того, заявительница сообщила о проблемах с награждением ее орденом "Родительская слава". Народный избранник пообещал изучить условия награждения и при необходимости принять меры.