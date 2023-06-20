Заводы, Чуйский тракт и 50 млрд. Как Томенко съездил на форум в Санкт-Петербург

Губернатор Алтайского края съездил на Петербургский международный экономический форум и заключил четыре важных соглашения

20 июня 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: Антон Червяков

Делегация Алтайского края во главе с губернатором Виктором Томенко вернулась с Петербургского международного экономического форума, который проходил с 14 по 17 июня. Самый главный его итог – руководству региона удалось подписать несколько важнейших соглашений с инвесторами в сферах туризма, жилищного строительства, дорожного хозяйства и промышленности. Общий объем планируемых инвестиций в экономику края составит более 50 миллиардов рублей. Рассказываем, какие проекты в ближайшие годы реализуют в регионе.

Новый микрорайон в Барнауле

Если за прошлые годы краевые власти заключили контракты на 40 миллиардов рублей, то в этом году план был перевыполнен. Крупнейшим соглашением в рамках ПМЭФ 2023 года стало решение построить в краевой столице микрорайон "Новый Барнаул". Новые дома появятся в районе поймы Оби до 2030 года. Общий объем застройки составит не менее 500 тысяч квадратных метров, а объем вложений – 50 миллиардов рублей. Глава региона Виктор Томенко уже подписал с инвестором необходимые документы о выделении средств, но основные детали проекта еще прорабатываются. Предполагается, что помогать возводить микрорайон "Новый Барнаул" будут с привлечением средств из краевого и федерального бюджетов.

Расширение Чуйского тракта и новые предприятия

Еще одно важнейшее решение на форуме – трехстороннее соглашение о расширении Чуйского тракта между Алтайским краем, Республикой Алтай и Новосибирской областью. Предполагается, что это позволит привлечь дополнительные средства на расширение до четырех полос главной транспортной артерии края. Все это поможет создать уникальный туристический маршрут "Чуйский тракт". Речь идет не только о реконструкции дорожного полотна, но и о строительстве объектов инфраструктуры – кафе и гостиниц. Для получения статуса национального туристского маршрута необходимо заручиться поддержкой правительства РФ. Поэтому главы трех регионов намерены подготовить заявку в Минэкономразвития РФ. Полностью четырехполосным Чуйский тракт должен стать к 2035 году.

Кроме того, губернатор Виктор Томенко в Санкт-Петербурге подписал несколько соглашений, которые позволят открыть на Алтае новые предприятия, а это, в свою очередь, будет способствовать появлению новых рабочих мест. В частности, соглашение с тюменской компанией "Сибинтел" принесет региону 2 миллиарда рублей инвестиций из нефтяного региона, а строительство завода по производству соды в Михайловском районе – 1,2 млрд рублей. Сырье планируют добывать из месторождения озера Танатар. А затем компания "Сибирское стекло" планирует использовать соду для производства стиральных порошков и других чистящих средств.

В рамках форума также краевые власти договорились о строительстве нового санатория в Белокурихе. Речь идет о создании многофункционального комплекса с гостиницей на 350 мест, открытым минеральным бассейном и спа-комплексом. К 2027 году санаторий планируется запустить. По предварительным подсчетам, объем инвестиций составит около 2 миллиардов рублей.

"Два дня работы на ПМЭФ получились довольно продуктивными. Эффект от реализации проектов, по которым подписаны соглашения, надеюсь, почувствуют многие жители Алтайского края. Ведь заявленные миллиарды инвестиций – это в конечном итоге дополнительные доходы для нашего бюджета, а значит, дополнительные возможности улучшения социальной инфраструктуры: строительства и ремонта больниц, школ, детских садов, приведения в порядок коммунального хозяйства и так далее. А еще перечисленные проекты – это сотни и даже тысячи новых рабочих мест для жителей нашего края. Буду лично следить за реализацией этих важных для края инвестпроектов", – подвел итоги форума глава региона Виктор Томенко.

Что дадут эти проекты Алтайскому краю?

Эксперты пришли к выводу, что инвестиционные проекты, заключенные на форуме в 2023 году, позволят создать в регионе более трех тысяч рабочих мест. Только один завод по добыче соды в Михайловском районе привлечет около 150 человек, что улучшит социальную обстановку в муниципалитете. Также реализация всех проектов позволит Алтайскому краю увеличить налоговые поступления в бюджет. Расширение же Чуйского тракта не только сделает дорогу более комфортной и безопасной, но и поможет фермерам торговать с Китаем – грузы идут туда по тракту через Монголию.