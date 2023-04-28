Здание для архива купили в Барнауле за 107 миллионов. Оно не подошло и нужно новое
Теперь краевые власти ищут новое помещение, чтобы разметить государственный архив
28 апреля 2023, 06:40, ИА Амител
Здание на улице 5-й Западной, 85а, в Барнауле, выкупленное для размещения документов Государственного архива Алтайского края за 107 миллионов рублей, оказалось не приспособлено по своим техническим характеристикам. Теперь краевые власти ищут новое помещение в Барнауле для размещения архива. Об этом 26 апреля в ходе правительственного часа в АКЗС заявила министр культуры региона Елена Безрукова.
Здание для краевого архива приобретено в 2017 году за 107 млн рублей. Ранее в нём располагался проектный институт. Оно находится рядом с существующим зданием Государственного архива Алтайского края. На реконструкцию помещений планировали потратить ещё 200 миллионов рублей. Однако в ходе проверки выяснилось, что объект не подходит по своим характеристикам для архива, а сделать реконструкцию не позволяет собственник первого этажа. В итоге покупка недвижимости оказалось напрасной. Чтобы оправдать вложенные 107 миллионов рублей, пояснила депутатам Елена Безрукова, в здании по адресу улица 5-я Западная, 85а, разместили региональный центр выявления и поддержки одарённых детей "Талант 22".
"Острый вопрос. В ходе проектных работ выяснилось, что реконструкцию невозможно провести без покупки первых этажей. Собственник отказался их продавать. В итоге здание передали Министерству образования Алтайского края. Со зданием всё хорошо, а вот с архивом нет. Как вариант, в ближайшие пять лет купить часть зданий, чтобы размещать там архивные документы. Параллельно на перспективу мы рассматриваем возможность строительства в Барнауле нового здания. Но это очень дорогостоящий проект", – отметила Елена Безрукова.
Отметим, в 2020 году губернатор региона Виктор Томенко поручил изучить возможность создания портала архивов Алтайского края.
06:51:41 28-04-2023
Да уж..
07:19:08 28-04-2023
А кто купил и у кого? Фамилии будут названы? Думается в них собака и порылась за сотку лямов.
08:57:14 28-04-2023
На тот момент за 107 миллионов можно было легко построить новое здание для архива, вместо этого купили старое неприспособленное здание у Проектного института, в которое надо было вбухать еще 200 миллионов на реконструкцию. Прокуратуре стоило бы возбудиться и найти инициаторов этой сделки. А там глядишь и откаты всплывут.
09:15:25 28-04-2023
То есть заранее ознакомиться со СНиПами на специализированные здания, к коим и архивы относится не судьба? Чтобы решить до покупки, а соответствует здание строительным нормам и во сколько обойдется реконструкция. Стоит ли шкурка выделки. Или это кого надо шкурка была? А прокуратура у нас только бабушек с частных домов может заставлять заборы огородов переносить, более крупные нарушения они упорно не замечают. Что Марии-Ра в частном секторе, где они на участках ИЖС магазины свои строят, что со сносом особняка купца Морозова, на месте которого сейчас новое здание прокуратуры строится. Вопросов у прокуратуры не возникло.
09:22:09 28-04-2023
Как безответственно разбрасывают миллионы в беднейшем регионе
09:46:39 28-04-2023
А ведь это наши, народные деньги, за которые мы горбатимся в прямом и переносном смысле. А нам потом говорят, извините, накладочка вышла, мы нерационально потратили ваши деньги ( я о налогах, если кто не понял). И за это никто не несет ответственность?
10:42:48 28-04-2023
И все хорошо 107 потратим, ан нет - 200 и теперь разъезжает по краю как музыкант Бременский хвалу себе пишет, к выборам готовятся.