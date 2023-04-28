Здание для архива купили в Барнауле за 107 миллионов. Оно не подошло и нужно новое

Теперь краевые власти ищут новое помещение, чтобы разметить государственный архив

28 апреля 2023, 06:40, ИА Амител

Фото: www.orchidcarezone.com

Здание на улице 5-й Западной, 85а, в Барнауле, выкупленное для размещения документов Государственного архива Алтайского края за 107 миллионов рублей, оказалось не приспособлено по своим техническим характеристикам. Теперь краевые власти ищут новое помещение в Барнауле для размещения архива. Об этом 26 апреля в ходе правительственного часа в АКЗС заявила министр культуры региона Елена Безрукова.

Здание для краевого архива приобретено в 2017 году за 107 млн рублей. Ранее в нём располагался проектный институт. Оно находится рядом с существующим зданием Государственного архива Алтайского края. На реконструкцию помещений планировали потратить ещё 200 миллионов рублей. Однако в ходе проверки выяснилось, что объект не подходит по своим характеристикам для архива, а сделать реконструкцию не позволяет собственник первого этажа. В итоге покупка недвижимости оказалось напрасной. Чтобы оправдать вложенные 107 миллионов рублей, пояснила депутатам Елена Безрукова, в здании по адресу улица 5-я Западная, 85а, разместили региональный центр выявления и поддержки одарённых детей "Талант 22".

"Острый вопрос. В ходе проектных работ выяснилось, что реконструкцию невозможно провести без покупки первых этажей. Собственник отказался их продавать. В итоге здание передали Министерству образования Алтайского края. Со зданием всё хорошо, а вот с архивом нет. Как вариант, в ближайшие пять лет купить часть зданий, чтобы размещать там архивные документы. Параллельно на перспективу мы рассматриваем возможность строительства в Барнауле нового здания. Но это очень дорогостоящий проект", – отметила Елена Безрукова.

Отметим, в 2020 году губернатор региона Виктор Томенко поручил изучить возможность создания портала архивов Алтайского края.