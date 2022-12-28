В Роспотребнадзоре предупредили о серьезных осложнениях свиного гриппа

Разновидность гриппа H1N1 стала очень заразной

28 декабря 2022, 22:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Свиной грипп дает серьезные осложнения, поэтому российским гражданам следует себя поберечь, чтобы не заболеть. Как сообщает РИА Новости, об этом предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова напомнила, что разновидность гриппа H1N1 стала очень заразной. Она призвала россиян сразу же обращаться к врачам при недомогании и упадке сил.

«Коварный грипп, и осложнения дает очень серьезные, и может стремительно развиваться», — сказала глава Роспотребнадзора.

Отечественные вакцины против гриппа работают — однако свыше 98 процентов заболевших в России не делали прививки, подчеркнула главный санитарный врач страны.