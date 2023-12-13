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Зеленский: большая часть денег в помощь Киеву остается в США

Ранее об этом также говорил госсекретарь Соединенных Штатов

13 декабря 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Большая часть американской помощи Украине так и остается в США, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции с Джо Байденом.

"Две трети американской помощи Украине остаются и работают в США", – цитирует украинского лидера РИА Новости.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен также сказал, что 90% военной помощи Украине были потрачены в США и пошли на рост экономики.

В ноябре Зеленский заявил, что ВСУ будут вынуждены отступить, если Запад прекратит поддерживать страну.

Накануне американский сенатор Джеймс Вэнс выразил мнение, что Украине придется уступить часть территории русским, и военные действия нужно завершать.

СВО США украина

Комментарии 3

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Гость

09:53:03 13-12-2023

ябеда-корябеда

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Гость

10:07:21 13-12-2023

Ну так в Америке нет таких дураков, чтобы всяким африкам помогать за счет собственного населения, а потом им долги списывать. Хохлам помогают за счет денег, украденных у русских и вывезенных "олигархами" в Америку , причем так помогают, что эти деньги в Америке же и остаются...

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Гость

11:21:44 13-12-2023

А а РФ всё по другому, каждая копеечка доходит до фронта

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