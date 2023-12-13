Зеленский: большая часть денег в помощь Киеву остается в США

Ранее об этом также говорил госсекретарь Соединенных Штатов

13 декабря 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Большая часть американской помощи Украине так и остается в США, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции с Джо Байденом.

"Две трети американской помощи Украине остаются и работают в США", – цитирует украинского лидера РИА Новости.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен также сказал, что 90% военной помощи Украине были потрачены в США и пошли на рост экономики.

В ноябре Зеленский заявил, что ВСУ будут вынуждены отступить, если Запад прекратит поддерживать страну.

Накануне американский сенатор Джеймс Вэнс выразил мнение, что Украине придется уступить часть территории русским, и военные действия нужно завершать.