Желтый ледяной водопад появился на аварийном доме в Барнауле. Фото

Коммунальная авария добавила "шарма" разваливающемуся зданию

04 декабря 2025, 12:41, ИА Амител

Дом на Советской Армии, 50 / Фото: amic.ru

На доме по улице Советской Армии, 50, в Барнауле образовался застывший водопад загадочного желтого цвета. Судя по всему, это результат коммунальной аварии, быстро замороженный подоспевшими минусовыми температурами. Сам дом 1958 года постройки признан аварийным, часть окон в нем уже отсутствует или заколочена. Снос этого здания запланирован только на 2031 год.

В этом году здесь уже снесли дом на Советской Армии, 46. Практически все дома-"старички" с улицы потихоньку уходят в прошлое.

Комментарии

Avatar Picture
Гость

12:49:18 04-12-2025

Канализацию забило на этаже. Кладка кирпичная неплохая. Дом можно привести в порядок.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:43:57 04-12-2025

Гость (12:49:18 04-12-2025) Канализацию забило на этаже. Кладка кирпичная неплохая. Дом ... какая канализация на крыше? потоки с крыши, восстанавливатель кладки.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:45:26 04-12-2025

Гость (13:43:57 04-12-2025) какая канализация на крыше? потоки с крыши, восстанавливател... обратная тяга)

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:14:18 04-12-2025

С чердака течет. Какая канализация ? Дом под снос . Разобрать . Кирпичи продать.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:36:58 04-12-2025

Гость (13:14:18 04-12-2025) С чердака течет. Какая канализация ? Дом под снос . Разобра... Кошки, бомжи, крысы на чердаке могут быть?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:50:40 04-12-2025

Очень умилило, что разваливающийся дом планируют снести в 2031 году, а на Потоке дома в нормальном состоянии будут сносить в следующим.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:04:20 04-12-2025

Это локацию готовят для съемок нового Аватара в Сибири.

  -4 Нравится
Ответить
