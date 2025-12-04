Желтый ледяной водопад появился на аварийном доме в Барнауле. Фото

Коммунальная авария добавила "шарма" разваливающемуся зданию

04 декабря 2025, 12:41, ИА Амител

Дом на Советской Армии, 50 / Фото: amic.ru

На доме по улице Советской Армии, 50, в Барнауле образовался застывший водопад загадочного желтого цвета. Судя по всему, это результат коммунальной аварии, быстро замороженный подоспевшими минусовыми температурами. Сам дом 1958 года постройки признан аварийным, часть окон в нем уже отсутствует или заколочена. Снос этого здания запланирован только на 2031 год.

В этом году здесь уже снесли дом на Советской Армии, 46. Практически все дома-"старички" с улицы потихоньку уходят в прошлое.