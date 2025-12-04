Желтый ледяной водопад появился на аварийном доме в Барнауле. Фото
Коммунальная авария добавила "шарма" разваливающемуся зданию
04 декабря 2025, 12:41, ИА Амител
Дом на Советской Армии, 50 / Фото: amic.ru
На доме по улице Советской Армии, 50, в Барнауле образовался застывший водопад загадочного желтого цвета. Судя по всему, это результат коммунальной аварии, быстро замороженный подоспевшими минусовыми температурами. Сам дом 1958 года постройки признан аварийным, часть окон в нем уже отсутствует или заколочена. Снос этого здания запланирован только на 2031 год.
В этом году здесь уже снесли дом на Советской Армии, 46. Практически все дома-"старички" с улицы потихоньку уходят в прошлое.
12:49:18 04-12-2025
Канализацию забило на этаже. Кладка кирпичная неплохая. Дом можно привести в порядок.
13:43:57 04-12-2025
Гость (12:49:18 04-12-2025) Канализацию забило на этаже. Кладка кирпичная неплохая. Дом ... какая канализация на крыше? потоки с крыши, восстанавливатель кладки.
15:45:26 04-12-2025
Гость (13:43:57 04-12-2025) какая канализация на крыше? потоки с крыши, восстанавливател... обратная тяга)
13:14:18 04-12-2025
С чердака течет. Какая канализация ? Дом под снос . Разобрать . Кирпичи продать.
16:36:58 04-12-2025
Гость (13:14:18 04-12-2025) С чердака течет. Какая канализация ? Дом под снос . Разобра... Кошки, бомжи, крысы на чердаке могут быть?
13:50:40 04-12-2025
Очень умилило, что разваливающийся дом планируют снести в 2031 году, а на Потоке дома в нормальном состоянии будут сносить в следующим.
20:04:20 04-12-2025
Это локацию готовят для съемок нового Аватара в Сибири.