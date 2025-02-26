Двухэтажная "сталинка" и 100-летняя "пристройка". Какие дома сносят в Барнауле?

Подрядчики уже определены и работы начнутся в ближайшее время

26 февраля 2025, 07:00, ИА Амител

Дом на Советской Армии, 46 / Фото: amic.ru

В краевой столице определили подрядчиков для сноса старого и ветхого жилья. Комитет жилищно-коммунального хозяйства Барнаула выбрал исполнителей по трем тендерам, общая стоимость работ по которым составляет чуть меньше 2,5 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Первый в очереди на снос дом № 302 по улице Интернациональной. Построенный еще в 1959 году, этот двухэтажный дом был признан аварийным после обрушения потолка в одной из квартир осенью 2024 года. Здесь располагается шесть квартир, где проживали 11 человек.

Интернациональная, 302 / Фото: amic.ru

Следующим значится дом № 46 по улице Советской Армии, представляющий собой образец малоэтажной сталинской застройки. Этому зданию 70 лет.

Советской Армии, 46 / Фото: amic.ru

Замыкает список строение на Мало-Тобольской, 8. Этот дом – настоящий ветеран, несерийная постройка 1918 года. Век объекта окончательно подошел к концу, и скоро его силуэт исчезнет с улиц старого Барнаула.

Мало-Тобольская, 8 / Фото: amic.ru

Подрядчики были определены 14 февраля, и в ближайшее время они приступят к демонтажу. Все работы по сносу аварийных домов должны быть завершены до конца июля 2025 года.