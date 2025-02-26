Двухэтажная "сталинка" и 100-летняя "пристройка". Какие дома сносят в Барнауле?
Подрядчики уже определены и работы начнутся в ближайшее время
26 февраля 2025, 07:00, ИА Амител
В краевой столице определили подрядчиков для сноса старого и ветхого жилья. Комитет жилищно-коммунального хозяйства Барнаула выбрал исполнителей по трем тендерам, общая стоимость работ по которым составляет чуть меньше 2,5 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Первый в очереди на снос дом № 302 по улице Интернациональной. Построенный еще в 1959 году, этот двухэтажный дом был признан аварийным после обрушения потолка в одной из квартир осенью 2024 года. Здесь располагается шесть квартир, где проживали 11 человек.
Следующим значится дом № 46 по улице Советской Армии, представляющий собой образец малоэтажной сталинской застройки. Этому зданию 70 лет.
Замыкает список строение на Мало-Тобольской, 8. Этот дом – настоящий ветеран, несерийная постройка 1918 года. Век объекта окончательно подошел к концу, и скоро его силуэт исчезнет с улиц старого Барнаула.
Подрядчики были определены 14 февраля, и в ближайшее время они приступят к демонтажу. Все работы по сносу аварийных домов должны быть завершены до конца июля 2025 года.
08:09:39 26-02-2025
На Профинтерна в районе офтальмологической клиники сносят один за одним. Интересно, что строить будут?
08:53:58 26-02-2025
Гость (08:09:39 26-02-2025) На Профинтерна в районе офтальмологической клиники сносят од... Это какие там дома?
09:41:53 26-02-2025
Гость (08:53:58 26-02-2025) Это какие там дома?... В районе налоговой инспекции уже третий дом сносят, а вы не знаете?))
09:14:50 26-02-2025
Гость (08:09:39 26-02-2025) На Профинтерна в районе офтальмологической клиники сносят од... человейник очередной
10:16:47 26-02-2025
Жаль эти дома такие уже не строят, они бы ещё 100 лет простояли, если бы провести там капитальный ремонт, а если вовремя было покрыть крыши, то и разрушений бы не было, но на этот клочок земли можно заселить тучу человек вот и сносят, а дома для жизни людей в сравнение не идут с сегодняшним новостройем в котором пукнул и все соседи слышат.
15:46:03 26-02-2025
Гость (10:16:47 26-02-2025) Жаль эти дома такие уже не строят, они бы ещё 100 лет просто... Ну так японское качество.
15:58:30 26-02-2025
Гость (15:46:03 26-02-2025) Ну так японское качество.... Скорее Советское!
15:01:15 26-02-2025
Капитальный ремонт должны были сделать в 90 годах,но произошло совершенно другое,следующий капитальный ремонт спустя 30 лет-то есть сейчас-и опять мимоПроще на этом месте построить высотки с картонными стенами без какой либо отделки и продать эти мини склепы по баснословной цене!Город этими человейниками изуродовали напрочь в погоне за быстрыми деньгами-не заботясь ни о людях,ни о будущих поколениях ,ни о облике городаА народ ничего не понимает и не видит-посмотрите на девятки построенные в девяностых,по истечении 30 лет должен быль капитальный ремонт-но его не делают-и эти облезлые чудовища с наружи и в нутри главный показатель тог как будут выглядеть нынешние дешёвые высотки