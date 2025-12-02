"Застывший" скелет дома-долгостроя на улице Советской Армии превратят в 19-этажный ЖК

Здание начали возводить в 2019 году, но спустя несколько месяцев забросили

02 декабря 2025, 09:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Советской Армии / Фото: предоставлено застройщиком

Барнаульский застройщик выкупил на торгах пятилетний долгострой на ул. Советской Армии, 83а. "Скелет" здания на уровне 11-го этажа остался после того, как в 2019 году компания "Барнаулкапстрой" приостановила строительство и законсервировала объект. Новый инвестор провел несколько экспертиз, которые подтвердили возможность реконструкции. Обновленный ЖК будет 19-этажным и рассчитанным на 143 квартиры. Подробнее – в материале amic.ru.

Вдохнуть новизну

Компания "Барнаулкапстрой", столкнувшись с финансовыми сложностями, неоднократно пыталась продать на торгах площадку своего незавершенного проекта – ЖК "Клевер парк". Не так давно инвестор был найден – им стала СК "Культура" (ранее известная как "ДС-Инвестстрой").

Управляющий компанией Владимир Еремкин сообщил amic.ru: конструктив здания прошел несколько экспертиз (их повторяли через несколько месяцев, чтобы учесть все сезоны), которые подтвердили возможность дальнейших работ.

Проектом предусмотрены одно- и двухкомнатные квартиры с изолированными комнатами. Парковка – на 83 машино-места. Во дворе дома планируют выполнить озеленение, площадки для малышей, а также спортивную зону. Пока девелопер решает, какой она будет.

Рядом с площадкой расположен другой незавершенный ЖК "Барнаулкапстроя" (ул. Советской Армии, 83). Владимир Еремкин сообщил: сейчас "Культура" ведет переговоры с собственником участка (по некоторым данным, в 2024 году его приобрела компания "Век-строй". – Прим. ред.) о его выкупе:

«Если получится договориться, и второй участок будет наш, мы возведем еще один комплекс. Но если покупка окажется экономически необоснованной, то завершать проект будет тот, кто приобретет участок».

Несбывшийся проект

Многоэтажки на ул. Советской Армии – это сорванный проект реновации. В 2015 году администрация города и "Барнаулкапстрой" заключили договор о развитии застроенной территории, ограниченной улицами Советской Армии, Курской, Витебской и Матросова. Предполагалось, что подрядчик расселит все аварийные дома в квартале, снесет, а на их месте возведет современные высотки.

Всего на четырех гектарах планировали возвести три 16-этажных и три 10-этажных здания, два паркинга, а также сделать прогулочные площадки и гостевой паркинг. Но из-за сложностей при расселении аварийных домов (не все собственники соглашались с суммами компенсации и шли в суды) строительство первых объектов (на ул. Советской Армии, 83 и 83а) "Барнаулкапстрой" начал лишь в 2019 году.

Дом № 83а успели возвести на уровне 11 этажей, а у второго (№ 83) – был готов только фундамент, а затем "Барнаулкапстрой" "утонул" в финансовой яме (почему – можно почитать здесь), начал распродавать активы и заморозил проект на ул. Советской Армии.