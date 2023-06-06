Женщина и подросток пропали после посещения северокорейского консульства в России
Правоохранители занимаются поисками людей
06 июня 2023, 20:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Во Владивостоке после посещения генконсульства КНДР пропали женщина и подросток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на поисковую организацию "ПримПоиск".
"Пропали люди! Ким Кум Сун 43 года и Пак Квон Чжу 15 лет. Город Владивосток", – сказано в сообщении.
Отмечается, что 4 июня они посетили генконсульство, после чего исчезли.
Поиском пропавших занимаются правоохранители. Пока они не комментируют ситуацию.
Комментарии 0