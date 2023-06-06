Женщина и подросток пропали после посещения северокорейского консульства в России

Правоохранители занимаются поисками людей

06 июня 2023, 20:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Во Владивостоке после посещения генконсульства КНДР пропали женщина и подросток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на поисковую организацию "ПримПоиск".

"Пропали люди! Ким Кум Сун 43 года и Пак Квон Чжу 15 лет. Город Владивосток", – сказано в сообщении.

Отмечается, что 4 июня они посетили генконсульство, после чего исчезли.

Поиском пропавших занимаются правоохранители. Пока они не комментируют ситуацию.