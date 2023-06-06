Житель Алтая украл 70 тысяч и купил еду, спиртное, смартфон и музыкальный центр

Полицейские возбудили уголовное дело

06 июня 2023, 10:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Благовещенском районе Алтайского края задержали 26-летнего мужчину, который украл у сельчанина 70 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, деньги злоумышленник похитил из шкафа в доме потерпевшего, пока он отсутствовал. На них молодой человек купил продукты, спиртное, смартфон и музыкальный центр.

Уголовное дело возбудили по статье "Кража".