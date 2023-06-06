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Житель Алтая украл 70 тысяч и купил еду, спиртное, смартфон и музыкальный центр

Полицейские возбудили уголовное дело

06 июня 2023, 10:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Благовещенском районе Алтайского края задержали 26-летнего мужчину, который украл у сельчанина 70 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, деньги злоумышленник похитил из шкафа в доме потерпевшего, пока он отсутствовал. На них молодой человек купил продукты, спиртное, смартфон и музыкальный центр.

Уголовное дело возбудили по статье "Кража".

Комментарии 4

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Гость

11:11:04 06-06-2023

задержали 26-летнего мужчину --- если по здоровью проходит, то понятно куда его надо направить на исправление

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Гость

11:35:55 06-06-2023

Могут сказать, что он судимый, поэтому здесь ворует, а не уехал туда получать 200 тысяч в месяц. Но это слабая отмазка. Все так все, почему для воров отдельное положение. Он что в законе?

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Гость

12:42:59 06-06-2023

кто-то еще слушает музыкальные центры?

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Гость

18:24:33 06-06-2023

Гость (12:42:59 06-06-2023) кто-то еще слушает музыкальные центры?... 26- летние жулики.

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