Житель Алтая украл 70 тысяч и купил еду, спиртное, смартфон и музыкальный центр
Полицейские возбудили уголовное дело
06 июня 2023, 10:46, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Благовещенском районе Алтайского края задержали 26-летнего мужчину, который украл у сельчанина 70 тысяч рублей.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, деньги злоумышленник похитил из шкафа в доме потерпевшего, пока он отсутствовал. На них молодой человек купил продукты, спиртное, смартфон и музыкальный центр.
Уголовное дело возбудили по статье "Кража".
11:11:04 06-06-2023
задержали 26-летнего мужчину --- если по здоровью проходит, то понятно куда его надо направить на исправление
11:35:55 06-06-2023
Могут сказать, что он судимый, поэтому здесь ворует, а не уехал туда получать 200 тысяч в месяц. Но это слабая отмазка. Все так все, почему для воров отдельное положение. Он что в законе?
12:42:59 06-06-2023
кто-то еще слушает музыкальные центры?
18:24:33 06-06-2023
Гость (12:42:59 06-06-2023) кто-то еще слушает музыкальные центры?... 26- летние жулики.