Житель Алтая в состоянии растерянности перевел мошенникам 310 тысяч рублей

Мужчину убедили сохранить деньги на "безопасном счете"

03 августа 2026, 11:00, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 44-летнего жителя Алейского района, разыграв типичную историю со взломом аккаунта на портале госуслуг, сообщает алтайское МВД.

«Поступил звонок от неизвестной женщины. Она заявила, что срок действия SIM-карты истекает и чтобы избежать блокировки номера, необходимо "продлить договор". Мужчина согласился и продиктовал код», — рассказали в ведомстве.

После этого пришло сообщение о входе в "Госуслуги". Мошенники, действуя под видом "специалистов технической поддержки", убедили мужчину срочно перевести деньги на "безопасный счет".

«Под давлением и в состоянии растерянности он двумя переводами перечислил 150 тысяч и 160 тысяч рублей на указанные реквизиты», — отметили в МВД.

Ранее жительница Барнаула потеряла 1,5 млн рублей, проводя "провокацию" в отношении сотрудников банка. Все началось с того, что мошенники добавили женщину якобы в групповой чат дома.