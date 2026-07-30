В Бийске студентка перевела тарологу 18 тысяч, чтобы у парня вновь "зажечь огонь любви"

Чтобы чудо произошло, нужно было оплатить услугу

30 июля 2026, 10:20, ИА Амител

Таролог / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В Бийске 19-летняя местная жительница попыталась вернуть отношения, но в итоге лишилась денег, сообщает региональное МВД.

«Студентка рассталась с молодым человеком и решила вновь "зажечь огонь любви". В поисках помощи она зашла на сайт объявлений и нашла "таролога", который якобы помогает в романтических вопросах», — рассказали в ведомстве.

Девушка связалась со "специалистом" и та пообещала провести обряд, который "вернет парня".

Чтобы чудо произошло, нужно было оплатить услугу. Бийчанка перевела деньги, после этого "таролог" перестала выходить на связь.

Молодой человек, кстати, не вернулся, а реальные изменения произошли только с балансом на банковском счете — он уменьшился на 18 тыс. рублей.

Ранее в Бийске незнакомка "полечила кровать" пенсионерке и похитила 275 тысяч рублей. Она предложила "провести ритуал" с сырым куриным яйцом.