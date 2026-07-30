НОВОСТИПроисшествия

В Бийске студентка перевела тарологу 18 тысяч, чтобы у парня вновь "зажечь огонь любви"

Чтобы чудо произошло, нужно было оплатить услугу

30 июля 2026, 10:20, ИА Амител

Таролог / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru
Таролог / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В Бийске 19-летняя местная жительница попыталась вернуть отношения, но в итоге лишилась денег, сообщает региональное МВД.

«Студентка рассталась с молодым человеком и решила вновь "зажечь огонь любви". В поисках помощи она зашла на сайт объявлений и нашла "таролога", который якобы помогает в романтических вопросах», — рассказали в ведомстве.

Девушка связалась со "специалистом" и та пообещала провести обряд, который "вернет парня".

Чтобы чудо произошло, нужно было оплатить услугу. Бийчанка перевела деньги, после этого "таролог" перестала выходить на связь.

Молодой человек, кстати, не вернулся, а реальные изменения произошли только с балансом на банковском счете — он уменьшился на 18 тыс. рублей.

Ранее в Бийске незнакомка "полечила кровать" пенсионерке и похитила 275 тысяч рублей. Она предложила "провести ритуал" с сырым куриным яйцом.

Бийск Мошенники
       

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

10:23:40 30-07-2026

Ну таролог просто попробовала не получилось ) надо было со связи то не выходить

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

11:10:13 30-07-2026

услуга платная.
оказана, оплачено.
что не так?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

12:09:42 30-07-2026

Тарологом был ты?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:35:53 30-07-2026

Шинник (12:09:42 30-07-2026) Тарологом был ты?... Он еще учится, давай я тебе приворожу кого хошь, но у меня 28, но с гарантией))

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

08:26:29 31-07-2026

гость (23:35:53 30-07-2026) Он еще учится, давай я тебе приворожу кого хошь, но у меня 2... Мусика мне приворожишь? А давай!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:33:16 30-07-2026

Сделала инвестиции в парня, а вложение в ближайшее время оказалось убыточным. Может в будущем парень вернётся и всё окупится и будет приносить большие доходы.

  -11 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров