В Бийске студентка перевела тарологу 18 тысяч, чтобы у парня вновь "зажечь огонь любви"
Чтобы чудо произошло, нужно было оплатить услугу
30 июля 2026, 10:20, ИА Амител
В Бийске 19-летняя местная жительница попыталась вернуть отношения, но в итоге лишилась денег, сообщает региональное МВД.
«Студентка рассталась с молодым человеком и решила вновь "зажечь огонь любви". В поисках помощи она зашла на сайт объявлений и нашла "таролога", который якобы помогает в романтических вопросах», — рассказали в ведомстве.
Девушка связалась со "специалистом" и та пообещала провести обряд, который "вернет парня".
Чтобы чудо произошло, нужно было оплатить услугу. Бийчанка перевела деньги, после этого "таролог" перестала выходить на связь.
Молодой человек, кстати, не вернулся, а реальные изменения произошли только с балансом на банковском счете — он уменьшился на 18 тыс. рублей.
Ранее в Бийске незнакомка "полечила кровать" пенсионерке и похитила 275 тысяч рублей. Она предложила "провести ритуал" с сырым куриным яйцом.
10:23:40 30-07-2026
Ну таролог просто попробовала не получилось ) надо было со связи то не выходить
11:10:13 30-07-2026
услуга платная.
оказана, оплачено.
что не так?
12:09:42 30-07-2026
Тарологом был ты?
23:35:53 30-07-2026
Шинник (12:09:42 30-07-2026) Тарологом был ты?... Он еще учится, давай я тебе приворожу кого хошь, но у меня 28, но с гарантией))
08:26:29 31-07-2026
гость (23:35:53 30-07-2026) Он еще учится, давай я тебе приворожу кого хошь, но у меня 2... Мусика мне приворожишь? А давай!
13:33:16 30-07-2026
Сделала инвестиции в парня, а вложение в ближайшее время оказалось убыточным. Может в будущем парень вернётся и всё окупится и будет приносить большие доходы.