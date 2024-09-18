Житель алтайского села незаконно напилил берез на 60 тысяч рублей

Мужчину будут судить

18 сентября 2024, 11:29, ИА Амител

Срубленная береза / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Житель Хабарского района Алтайского края напилил берез и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД региона.

Нелегальную рубку 63-летний мужчина совершил в июле 2024 года в окрестностях поселка Смирновского. Ущерб лесному фонду составил более 60 тысяч рублей.

Сельчанин признался, что спилил березы для себя, распилил на чурки и вывез на мотороллере в усадьбу.

Уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений передали на рассмотрение в суд.