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Житель алтайского села незаконно напилил берез на 60 тысяч рублей

Мужчину будут судить

18 сентября 2024, 11:29, ИА Амител

Срубленная береза / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
Срубленная береза / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Житель Хабарского района Алтайского края напилил берез и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД региона.

Нелегальную рубку 63-летний мужчина совершил в июле 2024 года в окрестностях поселка Смирновского. Ущерб лесному фонду составил более 60 тысяч рублей. 

Сельчанин признался, что спилил березы для себя, распилил на чурки и вывез на мотороллере в усадьбу.

Уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений передали на рассмотрение в суд.

Алтайский край Происшествия деревья

Комментарии 7

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Бдыщ...

11:35:41 18-09-2024

Валежник

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Кхм...

12:00:01 18-09-2024

А газ - не про вас...

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Гость

12:29:17 18-09-2024

Кануло в лету - все кругом колхозное, все кругом мое. Широка моя страна родная много в ней лесов, полей и рек.... Раб, существо дрожащие.

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Гость

17:55:30 18-09-2024

Гость (12:29:17 18-09-2024) Кануло в лету - все кругом колхозное, все кругом мое. Широка...
Всё равно права не имеет пилить берёзы

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гость

20:15:04 18-09-2024

Гость (17:55:30 18-09-2024) Всё равно права не имеет пилить берёзы... зато кто то имеет право выпиливать кедрачи гектарами

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Гость

19:42:27 18-09-2024

враг рода человеческого, негодяй. ненавижу таких воров

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Musik

20:47:26 18-09-2024

Судя по пню - ножиком рубил.

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