Житель алтайского села незаконно напилил берез на 60 тысяч рублей
Мужчину будут судить
18 сентября 2024, 11:29, ИА Амител
Срубленная береза / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
Житель Хабарского района Алтайского края напилил берез и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД региона.
Нелегальную рубку 63-летний мужчина совершил в июле 2024 года в окрестностях поселка Смирновского. Ущерб лесному фонду составил более 60 тысяч рублей.
Сельчанин признался, что спилил березы для себя, распилил на чурки и вывез на мотороллере в усадьбу.
Уголовное дело по статье о незаконной рубке лесных насаждений передали на рассмотрение в суд.
11:35:41 18-09-2024
Валежник
12:00:01 18-09-2024
А газ - не про вас...
12:29:17 18-09-2024
Кануло в лету - все кругом колхозное, все кругом мое. Широка моя страна родная много в ней лесов, полей и рек.... Раб, существо дрожащие.
17:55:30 18-09-2024
Гость (12:29:17 18-09-2024) Кануло в лету - все кругом колхозное, все кругом мое. Широка...
Всё равно права не имеет пилить берёзы
20:15:04 18-09-2024
Гость (17:55:30 18-09-2024) Всё равно права не имеет пилить берёзы... зато кто то имеет право выпиливать кедрачи гектарами
19:42:27 18-09-2024
враг рода человеческого, негодяй. ненавижу таких воров
20:47:26 18-09-2024
Судя по пню - ножиком рубил.