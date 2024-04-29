Жителей Алтайского края предупредили о грозах и порывистом ветре

Непогода обрушится на регион со второй половины 29 апреля

29 апреля 2024, 12:08, ИА Амител

Гроза / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае резко ухудшится погода во второй половине дня 29 апреля и ночью 30 апреля, предупреждают в МЧС региона.

"Ожидаются дожди, по югу местами сильные, грозы, усиление ветра до 18-23 м/с, местами порывы 25-27 м/с", – говорится в сообщении.

Спасатели призывают переждать непогоду в капитальном строении.

Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты, а также не прятаться от ветра рядом с деревьями и стенами домов. Машину лучше оставить в гараже либо подальше от деревьев и ненадежных конструкций.