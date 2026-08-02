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Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности

В регионе действует штормовое предупреждение

02 августа 2026, 12:42, ИА Амител

Лесной пожар / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Лесной пожар / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

В Алтайском крае с 3 по 5 августа ожидается высокая пожароопасность четвертого класса, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Жителям края рекомендуют:

  • не сжигать мусор и сухую траву;
  • во время отдыха на природе не разводить костры;
  • не бросать непотушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей);
  • не позволять детям играть с огнем.

Кроме того, в регионе действует штормовое предупреждение.

«В Алтайском крае в период с 29 июля по 5 августа 2026 года местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30°С и выше», — сообщает региональный Гидрометцентр.

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