Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности

В регионе действует штормовое предупреждение

02 августа 2026, 12:42, ИА Амител

Лесной пожар / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

В Алтайском крае с 3 по 5 августа ожидается высокая пожароопасность четвертого класса, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Жителям края рекомендуют:

не сжигать мусор и сухую траву;

во время отдыха на природе не разводить костры;

не бросать непотушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей);

не позволять детям играть с огнем.

Кроме того, в регионе действует штормовое предупреждение.