Жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности
В регионе действует штормовое предупреждение
02 августа 2026, 12:42, ИА Амител
Лесной пожар / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
В Алтайском крае с 3 по 5 августа ожидается высокая пожароопасность четвертого класса, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Жителям края рекомендуют:
- не сжигать мусор и сухую траву;
- во время отдыха на природе не разводить костры;
- не бросать непотушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей);
- не позволять детям играть с огнем.
Кроме того, в регионе действует штормовое предупреждение.
«В Алтайском крае в период с 29 июля по 5 августа 2026 года местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30°С и выше», — сообщает региональный Гидрометцентр.
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