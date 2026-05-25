Каждый год в России регистрируются тысячи случаев заражения, а пик приходится на май — август

25 мая 2026, 16:50, ИА Амител

Яйца / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Летом часто возникают вспышки сальмонеллеза, сообщила профессор Наталья Шеина с кафедры гигиены Института профилактической медицины имени З.П. Соловьева при Пироговском университете Минздрава России РИА Новости. Причиной этому является то, что дети проводят время в лагерях, а взрослые — в домах отдыха, где активно пользуются услугами общественного питания.

Шеина отметила, что заражение сальмонеллой может произойти через куриные и утиные яйца, мясо, рыбу, молоко и другие продукты питания.

«Болезнь поражает желудочно-кишечный тракт и может протекать с различной степенью тяжести, вплоть до развития серьезных осложнений. У заболевших наблюдается ухудшение общего состояния: слабость, тошнота, головокружение, разбитость и повышение температуры. Затем появляются симптомы, связанные с функционированием желудочно-кишечного тракта, такие как схваткообразные боли в животе, приступы тошноты, рвота и диарея», — добавила она.

Эксперт также акцентировала внимание на важности профилактики. Она посоветовала проверять срок годности яиц, хранить их в холодильнике (но не на дверце), избегать яиц с трещинами и тщательно мыть их перед использованием.

Кроме того, она напомнила о необходимости поддерживать чистоту на рабочих поверхностях и правильно термически обрабатывать продукты перед употреблением.

Ранее в Роскачестве рассказали, что из-за жары срок годности продуктов сокращается.