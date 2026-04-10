Терапевт: вареные яйца не стоит хранить в холодильнике больше недели

Главный критерий пригодности яйца — его запах и внешний вид после разбивания

10 апреля 2026, 17:47, ИА Амител

Яйца / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Врач‑терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик в беседе с РИА Новости дала рекомендации по хранению яиц, в том числе сваренных на Пасху. Специалист отметила, что сырые яйца при правильном хранении в холодильнике могут оставаться пригодными в течение нескольких недель, тогда как вареные стоит употребить не позднее чем через неделю.

По словам Чистик, главный критерий пригодности яйца — его запах и внешний вид после разбивания: любые неприятные изменения служат поводом отказаться от употребления продукта.

Терапевт также поделилась советами по оптимальному хранению. Яйца лучше держать не в дверце холодильника, где температура нестабильна, а ближе к задней стенке — там холоднее и стабильнее.

Сырые яйца рекомендуется оставлять в оригинальной упаковке: коробка защищает их от посторонних запахов, предотвращает пересыхание и снижает риск загрязнения.

Кроме того, врач предостерегла от преждевременного мытья яиц. По ее словам, если оболочка повреждена или яйца намокают и долго лежат в таком виде, повышается риск проникновения микробов внутрь. Мыть их следует непосредственно перед приготовлением — если это действительно необходимо.

В этом году Русская православная церковь отмечает Пасху, или Светлое Воскресение Христово, 12 апреля — в этот день завершается самый строгий и важный в году Великий пост. По традиции накануне, в Великую субботу, в храмах освящают куличи, крашеные яйца и другие блюда, которые затем подают на пасхальном столе.