Жители Алтайского края снялись в телешоу "ДНК" на НТВ
Супруги Абраменко узнали, приходятся ли им предполагаемые внучки кровными родственниками
24 мая 2025, 20:30, ИА Амител
Кадр из видео: шоу "ДНК" / телеканал НТВ
Пенсионеры из Алтайского края Ольга и Валерий Абраменко снялись в передаче "ДНК" на НТВ, чтобы подтвердить родство с двумя внучками.
Мамы у девочек разные, и ни одна из них не состояла с сыном пенсионеров в браке, однако дочерей мужчина признавал. А вот своего официального сына он, напротив, считал чужим по крови. Его родители обратились в шоу "ДНК", поскольку их сын числится без вести пропавшим на СВО, и Ольга и Валерий хотели, чтобы девочки, если с отцом что-то случится, могли претендовать на выплаты.
Тесты ДНК в итоге подтвердили, что внучки действительно родные.
21:37:51 24-05-2025
🤣Паноптикум
21:58:09 24-05-2025
какой то алтайский стыд, там в этих деревнях кроме свингер-пати еще есть какая- то движуха, события и пр?
22:44:43 24-05-2025
Гость (21:58:09 24-05-2025) какой то алтайский стыд, там в этих деревнях кроме свингер-п... Там, похоже, сплошное нарушение традиционных скреп...
🤣
23:22:28 24-05-2025
Гость (21:58:09 24-05-2025) какой то алтайский стыд, там в этих деревнях кроме свингер-п...
Так это и есть движуха! Не то что городские: работа-дом, работа-дом, да отсыпание на выходных! Завидуйте!
23:08:47 24-05-2025
Дебилы
06:16:25 25-05-2025
Походу пенсионер Абраменко сильно не доедает?
Тяжело ему такую бабень прокормить.
08:36:30 25-05-2025
Гость (06:16:25 25-05-2025) Походу пенсионер Абраменко сильно не доедает?Тяжело ему ... Ну да... как то посмотришь на них, и жениться ну совсем не хочется... 😆
07:56:11 25-05-2025
а без позорного шоу на всю страну этот вопрос никак не решить что ли? тьфу...
08:50:11 25-05-2025
Установление отцовства сейчас рядовая процедура без всяких шоу.
08:54:27 25-05-2025
Материал для суда и выплат после него.
10:57:06 25-05-2025
Тут ситуация двоякая! Но кто их туда потянул, чего им уже стыдиться? Да дедку неудобно, но люди думают о детях.
Пусть хоть детишки, получат выплаты, если их мамашки не про транжирят эти деньги. Лучше положить на счёт до 18 лет.
Дети не виноваты в том что родились!
Нас и так мало,
Пусть детки будут счастливы!
Я
11:33:09 25-05-2025
тьфу, какое позорище
20:32:29 25-05-2025
Почему??!! Бабы всегда толще в 2 раза мужиков??
22:09:19 25-05-2025
Гость (20:32:29 25-05-2025) Почему??!! Бабы всегда толще в 2 раза мужиков??...
Чтобы коней на скаку останавливать.
14:38:57 27-05-2025
Гость (20:32:29 25-05-2025) Почему??!! Бабы всегда толще в 2 раза мужиков??... Кровь пьют они, всю жизнь.
21:02:55 25-05-2025
А про внучка вопрос открыт?
15:52:47 26-05-2025
Вы верите в это все?! Это же ШОУ! Там все ненастоящее, лживое, по сценарию...
07:25:05 27-05-2025
Гость (15:52:47 26-05-2025) Вы верите в это все?! Это же ШОУ! Там все ненастоящее, лживо... знаю одну даму, которая принимала участие в подобном балагане и рассказывала потом. в ее случае, история была настоящая, а сценарий условный типа "вышла, села справа и говоришь, когда спросят".