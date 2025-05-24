Жители Алтайского края снялись в телешоу "ДНК" на НТВ

Супруги Абраменко узнали, приходятся ли им предполагаемые внучки кровными родственниками

24 мая 2025, 20:30, ИА Амител

Кадр из видео: шоу "ДНК" / телеканал НТВ

Пенсионеры из Алтайского края Ольга и Валерий Абраменко снялись в передаче "ДНК" на НТВ, чтобы подтвердить родство с двумя внучками.

Мамы у девочек разные, и ни одна из них не состояла с сыном пенсионеров в браке, однако дочерей мужчина признавал. А вот своего официального сына он, напротив, считал чужим по крови. Его родители обратились в шоу "ДНК", поскольку их сын числится без вести пропавшим на СВО, и Ольга и Валерий хотели, чтобы девочки, если с отцом что-то случится, могли претендовать на выплаты.

Тесты ДНК в итоге подтвердили, что внучки действительно родные.