Жители алтайского села пожаловались на отсутствие света и тепла

Электричество отключили ещё в 9 утра

08 марта 2023, 17:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в селе Повалиха Первомайского района 8 марта отключили электричество, сообщили местные жители нашему агентству.

"С 9 утра нет электричества, Первомайский РЭС не отвечает. У всех газовые котлы, у большинства двухконтурные, которые без электричества не работают. Электричества нет уже 8 часов, температура в доме падает", – рассказали сельчане.

По их словам, когда вновь дадут свет – никто не говорит. Люди запаслись свечами и батарейками.

Напомним, в Алтайском крае 8 марта в Новичихе из-за сильного ветра снесло крышу детско-юношеской спортивной школы, а в Ребрихе сдуло кровлю с продуктового магазина на машины.