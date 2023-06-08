Жители и гости Барнаула стали чаще ходить в торговые центры

Активность в ТЦ выросла почти в два раза

08 июня 2023, 16:44, ИА Амител 4CQwVszH9pUhptCS4CF

Покупатель / Фото: My Ocean Production_shutterstock

Крупные торговые центры в Барнауле привлекают все больше и больше посетителей. К такому выводу пришли специалисты, проанализировав через обезличенную статистику Big Data* активность абонентов в сети МегаФона в городе.

Весной 2023 года мобильный трафик абонентов МегаФона в крупных ТЦ краевой столицы вырос почти в два раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. А в "Арене" пользователи выходили в сеть даже в три раза чаще. Наиболее интернет-активные абоненты также замечены в "Галактике" и "Европе".

В среднем ежедневно в популярных моллах посетители скачивают около четырех тысяч гигабайт трафика и проговаривают 1,4 тыс. часов. Пик пользовательской активности приходится на выходные и праздничные дни. Покупатели переписываются в мессенджерах, отправляют фото и видео в социальные сети, ищут необходимую информацию о товарах в интернете.

Посетителей привлекает многофункциональность торговых центров: посещение магазинов, походы в кафе, кинотеатры, игровые зоны – все это доступно в одном месте. Для того чтобы предложить абонентам качественные цифровые услуги, МегаФон строит базовые станции внутри торговых центров и рядом с ними. Оборудование, которое находится в здании, обеспечивает качественную голосовую связь и скорость интернета даже в труднодоступных помещениях. Уличные базовые станции дополнительно помогают улучшить покрытие как на прилегающей территории, так и внутри моллов.

Благодаря таким комплексным решениям в торговых залах, на подземных парковках, в закрытых складских и технических помещениях абоненты могут пользоваться передачей данных со скоростью 20-30 Мбит/с и совершать привычные действия: изучать характеристики товаров в электронных каталогах, загружать ролики с модными советами от стилистов, созваниваться с друзьями по видеосвязи.

*Big Data ("Биг Дата")

ПАО "Мегафон"

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