Жители Новоалтайска хотели "по дешевке" сбыть 2 кг наркотиков, но попались полиции
Парни намеревались провернуть сделку в обход наркомаркета, на который работал один из задержанных
13 февраля 2025, 11:11, ИА Амител
Полицейские задержали двух жителей Новоалтайска, которые намеревались сбыть два килограмма "синтетики". Об этом сообщили в МВД Алтайского края.
По данным полиции, в октябре 2024 года 28-летний мужчина "трудоустроился" в интернет-магазин наркотиков. По координатам он забрал в схроне оптовую партию производного N-метилэфедрона в Иркутской области и по пути до Алтайского края расфасовал товар и спрятал часть в тайники в Томской и Кемеровской областях. При этом в Кузбассе наркосбытчику показалось, что за ним следят. Там он сложил оставшийся наркотик в чемодан и закопал его в лесополосе в снегу рядом с одной из деревень.
Вернувшись в Новоалтайск, молодой человек рассказал о схроне с "синтетикой" 24-летнему земляку. Тот предложил забрать содержимое и самостоятельно продать общим знакомым по низкой цене, минуя наркомаркет. Приятели поехали на арендованной машине в Кемеровскую область, выкопали наркотики и привезли в родной город. После этого их задержала полиция. По месту проживания младшего из подельников оперативники обнаружили и изъяли два килограмма производного N-метилэфедрона. В итоге в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело и заключили их под стражу.
Теперь полицейские ищут все тайники с наркотиками, которые старший из фигурантов успел разложить в Томской и Кемеровской областях.
12:44:44 13-02-2025
т.е. их наказали за то, что хотели кинуть маркет?
13:21:26 13-02-2025
мужчина "трудоустроился" в интернет-магазин наркотиков
это его поди служба занятости устроила?
13:45:05 13-02-2025
а полиция откуда прочухала, что они и где они? отслеживает, значит движение "товара", чтобы прибыл куда надо и не мимо кассы. вот он струхнул, закопал, свалил. полиция ждала, кто заберет в итоге, тут и под белы рученьки приняли, потому как низя такое делать. везешь - вези до пункта назначения и не обманывай "магазин". что-то этакое вырисовывается.
14:57:40 13-02-2025
когда эти альтернативно одаренные закончатся?? ведь ловят, сажают, а они прут как тараканы из всех щелей.
16:10:01 13-02-2025
в (14:57:40 13-02-2025) когда эти альтернативно одаренные закончатся?? ведь ловят, с... так пока всех не переловят
18:06:14 13-02-2025
Кто-то наркотики любит, а кто-то сладенькое. Я вот завязал всякие вафельки употреблять, жду результат).