Жители Новоалтайска хотели "по дешевке" сбыть 2 кг наркотиков, но попались полиции

Парни намеревались провернуть сделку в обход наркомаркета, на который работал один из задержанных

13 февраля 2025, 11:11, ИА Амител

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Полицейские задержали двух жителей Новоалтайска, которые намеревались сбыть два килограмма "синтетики". Об этом сообщили в МВД Алтайского края.

По данным полиции, в октябре 2024 года 28-летний мужчина "трудоустроился" в интернет-магазин наркотиков. По координатам он забрал в схроне оптовую партию производного N-метилэфедрона в Иркутской области и по пути до Алтайского края расфасовал товар и спрятал часть в тайники в Томской и Кемеровской областях. При этом в Кузбассе наркосбытчику показалось, что за ним следят. Там он сложил оставшийся наркотик в чемодан и закопал его в лесополосе в снегу рядом с одной из деревень.

Вернувшись в Новоалтайск, молодой человек рассказал о схроне с "синтетикой" 24-летнему земляку. Тот предложил забрать содержимое и самостоятельно продать общим знакомым по низкой цене, минуя наркомаркет. Приятели поехали на арендованной машине в Кемеровскую область, выкопали наркотики и привезли в родной город. После этого их задержала полиция. По месту проживания младшего из подельников оперативники обнаружили и изъяли два килограмма производного N-метилэфедрона. В итоге в отношении подозреваемых возбудили уголовное дело и заключили их под стражу.

Теперь полицейские ищут все тайники с наркотиками, которые старший из фигурантов успел разложить в Томской и Кемеровской областях.