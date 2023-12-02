Полярное сияние наблюдали жители Алтайского края
Она было вызвано магнитной бурей
02 декабря 2023, 16:40, ИА Амител
Фото: "Наблюдательная астрономия"
Жители Алтайского края наблюдали полярное сияние, сообщают в соцсетях.
Редкое для нашего региона явление было вызвано очередным выбросом корональной массы: 1 декабря Землю накрыла мощная магнитная буря. По мнению ученых, она стала одной из сильнейших в 2023 году.
Сияние также видели в других регионах Сибири и на Дальнем Востоке.
Ночью 6 ноября жители Алтайского края также видели северное сияние.
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