Полярное сияние наблюдали жители Алтайского края

Она было вызвано магнитной бурей

02 декабря 2023, 16:40, ИА Амител

Фото: "Наблюдательная астрономия"

Жители Алтайского края наблюдали полярное сияние, сообщают в соцсетях.

Редкое для нашего региона явление было вызвано очередным выбросом корональной массы: 1 декабря Землю накрыла мощная магнитная буря. По мнению ученых, она стала одной из сильнейших в 2023 году.

Сияние также видели в других регионах Сибири и на Дальнем Востоке.

Ночью 6 ноября жители Алтайского края также видели северное сияние.