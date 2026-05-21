Жительница Барнаула обнаружила в щеке трубку после лазерной липосакции лица

Женщина хотела четкий овал лица и уменьшить второй подбородок, поэтому записалась на процедуру

21 мая 2026, 16:00, ИА Амител

Лазерная липосакция лица / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Жительница Барнаула сделала лазерную липосакцию, которая обошлась ей в 100 тыс. рублей, а позже на реабилитационном массаже косметолог обнаружил в ее щеке инородный предмет, сообщают "Вести Алтай".

Женщина сразу же обратилась в клинику, где ей сделали пластическую операцию. Однако там, как отмечается, предложили дождаться хирурга, который вернется через 18 дней.

«Удалять инородный предмет пошла в другую клинику, где смогли записать на ближайшее время. И это оказалась канюля, которую, вероятно, забыли во время операции. Удаление канюли обошлось в 50 тыс. рублей», — говорится в телесюжете.

Вместе с юристом женщина написала претензию, она хочет потребовать от клиники, где делали лазерную липосакцию лица, компенсацию в 2 млн рублей. Главврач клиники предложил провести экспертизу, чтобы выяснить, откуда взялась канюля.

Ранее amic.ru рассказал историю жительницы Барнаула, которая судится с новосибирской клиникой, где после дорогостоящего лечения осталась без груди. Теперь ей нужно новое долгое лечение.