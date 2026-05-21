Жительница Барнаула обнаружила в щеке трубку после лазерной липосакции лица
Женщина хотела четкий овал лица и уменьшить второй подбородок, поэтому записалась на процедуру
21 мая 2026, 16:00, ИА Амител
Жительница Барнаула сделала лазерную липосакцию, которая обошлась ей в 100 тыс. рублей, а позже на реабилитационном массаже косметолог обнаружил в ее щеке инородный предмет, сообщают "Вести Алтай".
Женщина сразу же обратилась в клинику, где ей сделали пластическую операцию. Однако там, как отмечается, предложили дождаться хирурга, который вернется через 18 дней.
«Удалять инородный предмет пошла в другую клинику, где смогли записать на ближайшее время. И это оказалась канюля, которую, вероятно, забыли во время операции. Удаление канюли обошлось в 50 тыс. рублей», — говорится в телесюжете.
Вместе с юристом женщина написала претензию, она хочет потребовать от клиники, где делали лазерную липосакцию лица, компенсацию в 2 млн рублей. Главврач клиники предложил провести экспертизу, чтобы выяснить, откуда взялась канюля.
Ранее amic.ru рассказал историю жительницы Барнаула, которая судится с новосибирской клиникой, где после дорогостоящего лечения осталась без груди. Теперь ей нужно новое долгое лечение.
16:08:08 21-05-2026
Канюля!
16:21:06 21-05-2026
Это платная медицина)
19:19:42 21-05-2026
Так в платные клиники почти все те же пеньки из бесплатных пришли "зарабатывать". Там не умели лечить, а в платных вдруг научились?
21:39:05 21-05-2026
В моей бесплатной поликлинике уже более 25 лет работает невролог. В 2001 году обратился к ней впервые. Она не смогла поставить правильный диагноз, а отправила к другим специалистам. После третье больницы через три месяца (половину времени я был лежачий) только в ЖД больнице установили что у меня межпозвоночная грыжа и три протрузии. В 2010 году у меня случился инсульт. И я своими ногами пришел к ней. Я неделю ей доказывал, что у меня инсульт. Только когда скорая меня через неделю увезла там установили что у меня геморрагический инсульт. Месяц потом в больнице лежал. Выписали и опять к ней. Она заявляет что это нетипичный случай. ЕЕ весь район знает. В поликлинике на Анатолия она работает. Так вот. Половину времени она в поликлинике, а остальное время она в платных клиниках подрабатывает. Так что бойтесь жители Центрального района Барнаула если к ней на платный прием придете.