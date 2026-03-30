"Очнулась — груди нет". Жительница Барнаула судится с клиникой из-за неудачной операции

В новосибирском медцентре женщине обещали сделать все быстро и качественно, а теперь нужно новое долгое лечение

30 марта 2026, 09:15, ИА Амител

Светлана Андреева из Барнаула судится с новосибирской клиникой, после дорогостоящего лечения в которой осталась без груди. В 2025-м у женщины выявили рак, поэтому удаление было необходимостью. На Алтае предупредили сразу: поставить имплант можно будет только через год. Зато в Новосибирске заверили, что могут сделать все максимум за три месяца. Да еще и убедили, что нужно сразу "заменить" и здоровую грудь.

В итоге "три месяца" уже растянулись почти на год. Лечение пошло не по плану, рана не заживала, потребовались новые операции — каждая обходилась в крупную сумму. В октябре пациентке провели последнее вмешательство: полностью убрали незаживающую грудь и выставили за порог. Теперь Светлана пытается добиться справедливости: у нее нет еще нескольких сотен тысяч рублей, чтобы исправить последствия "лечения".

"Все сделаем, выбирайте импланты"

Проблемы со здоровьем у Светланы Андреевой начались в марте 2025-го: она заподозрила у себя злокачественную опухоль, в "Надежде" провели обследование и подтвердили диагноз. Уже в июле врачи готовы были провести операцию по удалению. Но восстановить грудь при помощи импланта там были готовы только через год. Женщина начала искать клиники, где согласились бы сделать все быстрее.

«Так как у меня была начальная стадия, мне не хотелось год ходить без груди. К тому же у меня впереди был юбилей — 50 лет. Я просто не могла себе позволить отметить его в таком виде. Поэтому мониторила другие клиники, обзванивала всех, вплоть до Москвы и Питера», — вспоминает Светлана.Наилучший вариант нашелся в соседнем Новосибирске — крупная клиника пластической хирургии. Женщину привлекло, что прооперировать ее согласился опытный маммолог, который одновременно трудится еще и в областном онкодиспансере.

«Мы с ним встретились у него в онкоцентре. Он сказал: "Да, стадия небольшая, поэтому все возможно сделать одномоментно". Сразу показал огромную коробку с имплантами, чтобы я выбрала, какие поставить. А я-то в этом ничего не понимаю даже. Сказала, чтобы он сам выбрал, какие для меня будут лучше всего. Он подобрал, назвал стоимость. Я согласилась и уехала собирать деньги», — рассказывает собеседница.Врач также настоял, что нужно сразу оперировать и здоровую грудь, чтобы исключить рецидив рака.

«Я согласилась, потому что у меня наследственная предрасположенность. У мамы в 2024 году было онкозаболевание, родной тете тоже отняли грудь. Я послушала врача и решила, что "нет тела — нет дела"», — делится женщина.Естественно, сумма операции при этом увеличилась, но Светлана была согласна на все, лишь бы снова быть здоровой и привлекательной.

Операцию провели 20 июня: пациентке удалили сразу обе груди и поставили импланты. Три дня она пролежала в стационаре, а потом еще неделю жила в Новосибирске, чтобы ездить на перевязки, после чего вернулась в Барнаул.

«Я сама медик, долгое время отработала в такой же клинике, поэтому после недели уже сама обрабатывала и меняла дренажи. Соблюдала полную стерильность и строго следовала всем рекомендациям», — подчеркивает женщина.

"Врач зашил меня в своем кабинете и отправил домой"

Процесс заживления левой груди, где и выявили опухоль, шел нормально. Сейчас, спустя более полугода после операции, с ней все хорошо, подчеркивает Светлана. А вот со здоровой (вернее, здоровой она была до операции) практически сразу начались проблемы.

«К концу июля у меня разошелся шов на правой груди. Любое поднятие или движение руки — это сразу дискомфорт. Я ему написала, он позвал на прием. Приехала к нему в онкоцентр, он прямо в своем кабинете взял нитки и зашил меня. Чувствительности на тот момент еще не было — было страшно, но не больно. Зашил, заклеил и снова отправил меня домой», — вспоминает Светлана.По ее словам, с самого начала акцент в клинике больше делали на косметическую, а не медицинскую составляющую.

«Он еще перед операцией много спрашивал меня про швы, где и какие бы я хотела. А мне не было разницы — главное, чтобы все зажило правильно. Но он настаивал: "Давайте в одинаковых местах, чтобы это смотрелось как выточки сбоку на платье. А потом сделаете какую-нибудь татуировку и все хорошо у вас будет". Я уже потом подумала, поузнавала: какие татуировки? Сверху на шрам делать еще один шрам — так себе совет», — говорит собеседница.

"Я рыдала и захлебывалась, а утром меня просто выставили"

Спасти ситуацию при помощи ниток и иглы не удалось: через три недели шов снова начал расходиться. В этот раз врач сказал, что нужно ложиться на новую операцию.

«Меня положили на три дня. Он сказал, что нужно будет взять под грудью кожный лоскут и вставить его как заплатку. Я согласилась: понимала, что натяжение сильное, шов все время будет расползаться. Возможно, импланты были подобраны слишком большие», — рассказывает Светлана.Только вот задуманное хирург в итоге не исполнил. Пациентке просто убрали загнившие края кожи, заново зашили и отправили домой. Как и в прошлый раз, женщина строго соблюдала все рекомендации и носила корсет. Но безуспешно: к октябрю шов разошелся настолько, что имплант уже торчал.

Потребовалась третья операция, которая закончилась для Светланы истерикой. Ничего заранее не сказав, хирург просто извлек имплант, оставив пациентку без одной груди.

«Последний приезд — это просто ужас. Меня положили, операция длилась около двух часов. Я очнулась — груди нет. У меня была истерика. Я рыдала и захлебывалась, как дети часто плачут. Мне поставили укол успокоительного, и я уснула. Проснулась уже ночью — снова накрыло чувство безысходности, снова разрыдалась. Поставили еще укол. Утром я проснулась в полуобморочном состоянии и меня фактически "выпнули". Уже в 10 часов я была выписана. Села в машину и поняла, что просто не знаю, как мне быть и что теперь делать», — с ужасом вспоминает женщина.

"Я назанимала денег, лишилась работы и чувствую себя уродом"

Светлана подчеркивает: за каждую операцию или манипуляцию в новосибирской клинике брали деньги. Даже исправляя собственную работу, врачи выставляли ей счет.

«Я считаю, что хотя бы в последний приезд они могли мне все сделать бесплатно. А они даже за сутки проживания в клинике взяли с меня 15 тысяч. Но я так надеялась, что мне грудь сохранят, поэтому продолжала платить. Тут последние трусы отдашь, лишь бы, наконец, все хорошо сделали. Мой юбилей был через месяц после этой злополучной операции. Я уже даже платье себе купила. А в итоге вместо долгожданной груди получила жуткий шрам», — говорит женщина.Всего пациентка заплатила новосибирской клинике более 600 тысяч рублей. И это не считая расходов на обследования перед операцией, переезды и проживание.«Я обычный человек, для меня это ощутимая сумма, которая не лежала просто так у меня в кармане. Я назанимала денег, чтобы пройти лечение. Думала, что в течение трех месяцев решу проблемы со здоровьем, а за год раздам все долги», — объясняет Светлана.Но затянувшееся лечение перечеркнуло все планы. Более того, за это время женщина лишилась работы из-за слишком долгой нетрудоспособности. Сейчас она состоит на учете по безработице.

«У меня накопилась куча долгов. У меня есть еще кредиты, долговые обязательства, накопился ощутимый долг по квартплате», — делится собеседница.Она надеялась, что в клинике, учитывая отсутствие результата лечения, пойдут навстречу и возместят расходы. Но там об этом даже не думали.

«4 ноября я им написала претензию и попросила вернуть потраченные 600 тысяч. Ничего же до конца не довели, обещания не выполнили, а результата ноль. Но мне лишь ответили, что меня обо всем предупреждали и ни в чем не виноваты. Мол, такое бывает, что имплант не прижился», — рассказывает Светлана.Также у пациентки состоялся "любезный" диалог с хирургом, который ее лечил.

«Он написал, что сделал все правильно и его вины в этом нет. Я самого хирурга и не виню, но денег все это восстанавливать у меня больше нет. Написала ему, что теперь чувствую себя уродом. А он лишь спросил: "А вам деньги помогут вернуть уверенность в себе, что ли?" После такого дальше я с ним общаться не стала», — говорит пострадавшая.

Чтобы все исправить, нужна еще крупная сумма

Теперь Светлана Андреева пытается взыскать потраченные на лечение средства через суд. Деньги нужны ей для того, чтобы, наконец, добиться желаемого результата. Взяться за этот случай согласились уже алтайские врачи. Но на лечение вновь требуется крупная сумма. Плюс, это займет немало времени.

«Операцию мне будут делать только осенью. Лечение теперь пройдет уже в два этапа — за один раз сделать все не получится. Сначала поставят эспандер под мышцу и раскачают его, потому что ткани уже успели срастись. И только через три месяца будет вторая операция, когда мне уже поставят имплант. Так что сейчас мне надо собирать деньги. Поэтому я надеюсь, что потраченное в Новосибирске мне вернут», — говорит женщина.Кстати, хирург в Барнауле, осмотрев Светлану, предположил, что проблемы с заживлением возникли из-за импланта — он мог быть инфицирован. По его мнению, нужно было как можно раньше вынимать его, а не пытаться вновь и вновь зашить грудь.

В суде Андреева потребовала компенсацию в размере более миллиона рублей — с учетом морального ущерба и потери дохода за время нетрудоспособности. Адвокатом женщины выступает юрист и член ОНФ Людмила Жгун.

«Да, в договоре, который она подписала, были прописаны все возможные варианты. На этом они теперь и настаивают: все подписано, значит, все по закону. Но Светлана в тот момент находилась в замешательстве из-за своего диагноза. А в клинике с моей клиенткой никакие эти моменты не проговаривали. Сами себя спросите: как часто мы читаем все условия? Особенно в подобном состоянии», — говорит адвокат.Юрист также отметила, что многие медцентры стараются урегулировать подобные споры в досудебном порядке. Но в случае со Светланой перед ней даже никто не извинился и не предложил никакого решения.

Первые заседания по этому делу уже состоялись. Но пока о каких-то сдвигах говорить рано. Представители клиники на второе слушание не явились, сославшись на болезнь. Следующий суд пройдет в начале апреля.

Пациентка, пострадавшая от действий клиники, не снимает с себя ответственности:

«Наши врачи мне сказали: приходите через год. А я не послушалась. Поверила новосибирской клинике и понадеялась на их профессионализм».Тем не менее в суде она готова идти до конца. Да и выбора другого нет: деньги необходимы для завершения лечения.

Между тем историей Светланы Андреевой уже заинтересовались в новосибирской прокуратуре.

Amic.ru обратился за комментарием в клинику, где Светлана проходила лечение. Там согласились ответить на наши вопросы лишь по письменному запросу. Мы направили его и очень надеемся, что в ближайшее время руководство медцентра представит свое видение ситуации.