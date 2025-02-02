В Рубцовске у пассажира такси изъяли более трех граммов "синтетики"

Мужчина объяснил, что собирался использовать наркотики "исключительно для личного употребления"

02 февраля 2025, 15:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Рубцовске полицейские задержали 46-летнего пассажира такси, подозреваемого в хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с Госавтоинспекцией остановили автомобиль такси в рамках отработки оперативной информации.

Во время личного досмотра пассажира, жителя соседнего района, правоохранители обнаружили сверток с веществом неизвестного происхождения.

"Полицейские его изъяли и направили содержимое на экспертизу, по итогам которой дали заключение, что это N-метилэфедрон весом более трех граммов", – рассказали в полиции.

Как выяснили полицейские, мужчина приехал в Рубцовский район за закладкой. Как он поясняет, наркотики были предназначены "исключительно для личного потребления".

По факту происшествия возбуждено уголовное дело – "Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере". Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.