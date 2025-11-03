НОВОСТИОбщество

Жительница Бийска завоевала титул "Жемчужина Евразии 2025" на конкурсе красоты

Екатерина Зайцева стала самой юной участницей в своей категории

03 ноября 2025, 19:30, ИА Амител

Фото: сообщество "Леди Евразия 2025" во "ВКонтакте" / vk.com/lady_eurasia

Жительница Бийска Екатерина Зайцева стала участницей конкурса красоты "Леди Евразия 2025" и завоевала титул "Жемчужина Евразии". Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Как рассказала изданию девушка, раньше она выступала на подтанцовках городских конкурсов красоты и мечтала участвовать в них сама. Весной 2025 года мама предложила ей заявиться на конкурс "Мисс Бийчанка". Она выиграла в номинации "Мисс совершенство", после этого ее пригласили на конкурс "Леди Евразия" в Республику Алтай.

«Сначала были сомнения, ведь здесь придется выполнять намного больше заданий. С другой стороны, я ничего не потеряю, если поеду», – рассказывает девушка.

К конкурсу Зайцева готовилась больше трех месяцев, а в своей категории была самой юной участницей. Абсолютной победительницей она не стала, но жюри удостоили ее титула "Жемчужина Евразии 2025".

Сейчас Екатерина учится в университете по специальности "Экономика и управление" и ведет хореографический кружок. В будущем она планирует вернуться на "Леди Евразию" и побороться за главную корону.

Зоя Нохрина / Фото: предоставлено девушкой для

Участница "Мисс Россия" от Алтайского края поделилась впечатлениями после конкурса

Национальный костюм для конкурса девушка создавала вместе с мамой
НОВОСТИОбщество
Бийск Алтайский край Россия конкурсы

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

19:48:39 03-11-2025

Без комментариев 🥱

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:48:51 03-11-2025

Какие короны, остановитесь ! Мальчишки гибнут

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

20:32:56 04-11-2025

Гость (19:48:51 03-11-2025) Какие короны, остановитесь ! Мальчишки гибнут... я сослепу прочитала "какие коровы", а потом взглянула на фото. в общем, вы поняли

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров