Участница "Мисс Россия" от Алтайского края поделилась впечатлениями после конкурса

Национальный костюм для конкурса девушка создавала вместе с мамой

08 октября 2025, 20:30, ИА Амител

Зоя Нохрина / Фото: предоставлено девушкой для "КП - Барнаул"

Выпускница Алтайского государственного технического университета Зоя Нохрина, представлявшая Алтайский край на конкурсе "Мисс Россия", рассказала о своих впечатлениях от участия в национальном конкурсе красоты, сообщает "КП-Барнаул".

Несмотря на то, что 22-летней красавице не удалось войти в топ финалисток, она осталась довольна своим выступлением.

«Я тщательно готовилась к каждому из этапов и достойно представила свой край. Было очень волнительно, но в целом мне все понравилось», – поделилась Зоя.

Подготовка к конкурсу заняла около двух недель, в течение которых участницы интенсивно готовились к дефиле, созданию национальных костюмов, конкурсу талантов и благотворительным проектам. Особую значимость имел национальный костюм, который Зоя создавала вместе с мамой.

«Мы с мамой сами сделали костюм в золотых оттенках, как ассоциация с Алтаем», – отметила девушка.

В своем Telegram-канале Зоя написала:

«Каждый день я до сих пор получаю кучу сообщений с поздравлениями и добрыми словами. Сейчас я чувствую, что просто счастлива жить эту жизнь».

Зоя, окончившая вуз по специальности "Экономическая безопасность", серьезно занимается моделингом с 2022 года, когда завоевала титул первой вице-мисс на городском конкурсе в Барнауле.