Жители Барнаула обсуждают генеральный план развития города. Только после того, как горожане внесут свои предложения и пожелания, документ будут рассматривать депутаты Городской думы, естественно, с учетом замечаний барнаульцев. Рассказываем, на что нужно обратить внимание при изучении главного документа города, который определит путь развития Барнаула на ближайшие 17 лет. А также о том, какие требования горожан не будут учитываться в данном проекте.
Генеральный план нужен любому населенному пункту, так как именно в соответствии с этим документом он развивается и застраивается. Разработчики Генплана учитывают все обстоятельства, которые оказывают влияние на создание благоприятной среды в городе. А именно: развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с учетом интересов граждан, а также природные, экологические, экономические и другие параметры. Главная цель Генплана Барнаула — обеспечить устойчивое развитие территории городского округа.
Важная составляющая Генплана — согласование интересов Российской Федерации, органов государственной власти Алтайского края, органов местного самоуправления и других субъектов в сфере градостроительной деятельности на территории поселения.
Посмотреть генеральный план развития Барнаула можно на официальном сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула в разделе общественных обсуждений. Файл можно скачать на свой компьютер и подробно ознакомиться.
Кроме того, в городе установлены экспозиции, где тоже можно ознакомиться с Генпланом. Работать они будут до 15 июля.
Экспозиции находятся по адресам:
ул. 50 лет СССР, 12 – 1 и 2 июля (с 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00);
с. Власиха, ул. Первомайская, 50 – 1 и 2 июля (с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00);
ул. Никитина, 60 – 3 и 4 июля (с 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00);
с. Лебяжье, ул. Центральная, 65а – 3 и 4 июля (с 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00);
ул. Г. Исакова, 230 – 8 и 9 июля (с 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00);
п. Научный Городок, 9 – 8 и 9 июля (с 9:00 до 12:00 и с 12:48 до 16:00).
Генплан состоит из нескольких документов. Это текстовая часть, карты (всего их восемь, — прим. редакции) и положение о территориальном планировании.
Для удобства горожан в администрации Барнаула предусмотрели три варианта подачи предложений и замечаний.
– Через сайт комитета в разделе для общественных обсуждений,
- Написать пожелания на бумаге и отнести по адресу: Строителей, 8, кабинет № 14.
- Оставить запись в книге учета посетителей экспозиции проекта.
В первую очередь следует понимать, что генплан — это стратегический документ, а потому "точечные" вопросы он не решает. То есть, если вы пытаетесь выяснить, снесут ли в ближайшие месяцы ваш аварийный дом, построят ли в вашем дворе новую детскую площадку или когда наконец отремонтируют поликлинику, то генплан вряд ли даст ответ на этот вопрос. А вот если вы хотите понять, в каком направлении будет развиваться город, где планируют проложить транспортные магистрали, где могут появиться новые кварталы и какой высоты зданиями они будут застраиваться — то генплан окажется вам весьма полезным.
Для полного понимания рассказываем, какие основные задачи призван решать генеральный план:
- Комплексная оценка территории городского округа, чтобы определить ее потенциальные возможности и функциональное зонирование.
- Выявление основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом разработчики генплана должны рассчитать границы территорий, подверженных такому риску.
- Прогноз перспективной численности населения городского округа. И соответственно, количество прогнозируемых рабочих мест и организаций, которые способны эти места обеспечить.
- Перспективы развития систем общественного обслуживания и массового отдыха населения. А также анализ природных, экономических и трудовых ресурсов и возможностей их рационального использования.
- Исключение из границ городского округа территории, которые по закону не могут находиться в границах населённых пунктов. Это — городские свалки, мусороперерабатывающие заводы, действующие кладбища и т. п.
- Предложения по развитию новых жилых территорий, а также производственных и коммунально–складских территорий. А также развитию инфраструктуры — транспортных связей, газоснабжению, энергоснабжению, водообеспечению, водоотведению.
- Предложения по охране окружающей природной среды города и улучшению санитарно–гигиенических условий. Максимальное сохранение лесных массивов и использование их в рекреационных целях.
- Формирование индивидуального облика города, отвечающего архитектурным и эстетическим требованиям.
- Создание условий для сохранения объектов культурного наследия.
-Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
Генеральный план разработан на период до конца 2036 года.
Реализовываться он будет поэтапно. А вот этапы реализации будут определять власти города исходя из социально-экономической обстановки и финансовых возможностей местного бюджета.
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