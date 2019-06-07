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"Это уже не общежитие": как меняли приговор барнаульскому лихачу на BMW

, ИА "Амител"
На первое решение суда было подано сразу пять жалоб

7 июня 2019 года Алтайский краевой суд пересмотрел решение по делу о ДТП с тремя погибшими и ужесточил наказание его виновнику Александру Руденко. Согласно сегодняшнему решению суда, Руденко должен провести восемь с половиной лет в колонии общего режима. Напомним, 17 апреля 2019 года суд приговорил водителя BMW к колонии-поселению. На это решение было подано сразу пять жалоб. Не устроило наказание и прокуратуру, и сторону защиты.

Что не устроило прокуратуру

Прокуратура потребовала изменить наказание обвиняемому на исправительную колонию общего режима.

"Мы обратили внимание суда на совокупность обстоятельств, которые позволяют изменить наказание: ранее Руденко неоднократно нарушал ПДД, фактически не раскаялся перед потерпевшими, находился за рулем в пьяном виде. Это позиция прокурора города", – объяснила гособвинитель Татьяна Шишова.

Что не устроило сторону защиты

Сам Александр Руденко на заседание суда не явился – отказался и остался в СИЗО. Его интересы представлял адвокат. Он возражал против срока заключения подзащитного под стражей, а также против размера исков, которые суд постановил выплатить потерпевшим и их семьям. В очередной раз адвокат отметил, что пассажиры на задних сиденьях не были пристегнуты, и, по его мнению, именно это привело к гибели двоих детей и молодой женщины.

"Трехлетней погибшей были причинены только травмы головы. Такие травмы могли быть получены только при перемещении тела в салоне автомобиля либо вне салона. В случае наличия детских кресел дети бы не получили таких травм", – сказал адвокат.

Отец ребенка Евгений Нагорнев в ответ признал свою вину в том, что не пристегнул ребенка, но предложил зачитать внутренние травмы, которые получила его дочь в аварии, а также предложил смоделировать ситуацию ДТП.

"Да, я был пристегнут и выжил. Но какой ценой! Давайте, я посажу вас в машину, в кресло, и врежемся хотя бы на 100 км в час и посмотрим, какие вы выйдете живые и здоровые", – сказал Нагорнев.

Решение суда

Алтайский краевой суд ужесточил приговор Александру Руденко. Согласно новому приговору Руденко должен провести восемь лет и шесть месяцев в колонии общего режима.

Также по решению суда увеличен размер компенсации морального вреда потерпевшим.

В итоге суд постановил в качестве морального вреда выплатить:

  • Евгению Нагорневу, потерявшему в аварии жену и дочь и получившему серьезные травмы, – 7,5 миллиона рублей;

  • Родителям погибшей женщины Галине и Игорю Перфильевым – по три миллиона рублей каждому;

  • Елене Корецкой, потерявшей в аварии маленькую дочь, – три миллиона рублей;

  • Сергею Федько, отцу погибшей девочки и ставшему инвалидом после этого ДТП, – пять миллионов рублей.

В общей сумме Руденко предстоит выплатить 21,5 млн рублей.

В то же время суд снял арест с доли Руденко в Алтайской энергетической компании и отменил арест с квартиры, так как она является единственным жильем жены и матери Руденко.

Что говорят потерпевшие

Потерпевшие стороны вынесенным приговором остались удовлетворены. "Теперь в поселении не отсидится", – слышались реплики после оглашения приговора.

Елена Корецкая, потерявшая в страшной аварии маленькую дочь и едва не лишившаяся мужа, считает, что наказание в нашей стране за такие преступления слишком мягкие. Она рассказала, что ее супруг от полученных травм частично парализован и частично потерял память. Сейчас Сергею Федько оформляют первую группу инвалидности.

"Супруг готовится к выездной реабилитации в Красноярск. На данный момент он не может самостоятельно стоять на ногах и ходить. Некоторые события выпали из его памяти", – рассказала женщина.

Евгений Нагорнев назвал новый приговор более справедливым решением: "Дума протянула с решением об ужесточении наказания за такие преступления. В рамках действующего законодательства это решение более справедливое, чем колония-поселение. Все мы слышали, сколько раз уголовные дела были замяты и прекращены. Надеюсь, это все закончится. Уверенности нет, что Руденко не подаст еще одну жалобу на приговор".

"Общий режим – это уже не общежитие", – добавил тесть пострадавшего Игорь Перфильев.

Александр Руденко будет отбывать восемь с половиной лет в колонии общего режима. Срок нахождения под стражей с 16 октября 2018 года ему засчитают, как один день в СИЗО за полтора дня колонии.

Напомним, вечером 15 октября 2018 года в Барнауле автомобиль BMW X6, которым управлял Александр Руденко, на скорости более 150 км/ч пересекавший на запрещающий сигнал светофора перекресток ул. Анатолия – проспект Ленина, врезался в автомобиль Renault Scenic. За рулем Renault находился Сергей Федько, а в салоне автомобиля – его друг с женой и двое детей. В результате ДТП дети и молодая женщина погибли, Евгений Нагорнев и Сергей Федько получили серьезные травмы. Ни Руденко, ни его супруга, которая была в машине вместе с ним, в аварии не пострадали. В момент аварии Александр Руденко находился в алкогольном опьянении.  

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