Четверг, 31 Октябрь, 08:59

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,87
€ 71,01
Обь
46см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Восемь погибших в ДТП на АлтаеАварии в энергосистеме АлтаяАномалии погоды
Вопрос дня



Суверенный интернет, тахографы и займы: что изменится в жизни россиян с 1 ноября

, ИА "Амител"
А еще жизнь мигрантов станет проще, а водителей грузовиков – сложнее

С 1 ноября в России вступят в силу сразу несколько важных изменений. Начнет действовать закон "о суверенном Рунете", микрокредиты больше не будут выдавать под залог жилья, а вид на жительство в России можно будет получить бессрочно. Рассказываем, как эти и другие изменения отразятся на нашей жизни: отключат ли Россию от интернета (если вы это читаете, то еще не отключили), насколько может подорожать "молочка" и зачем паломникам особый правовой статус.

1
Начнет действовать закон "о суверенном Рунете"

В России скоро отключат интернет – именно так этот закон восприняли в обществе. Хотя, как говорят авторы законопроекта, цель противоположная – обеспечить бесперебойную работу российского сегмента интернета. В пояснительной записке сообщается, что это ответная мера на Стратегию национальной кибербезопасности США: есть риск, что западные страны отключат Россию от мирового интернета.

В России планируют создать систему, которая позволит Рунету работать даже в условиях изоляции. А почти весь трафик между российскими пользователями теперь будет передаваться только по серверам, которые расположены на территории России. Как считают авторы, это поможет надежнее защитить данные россиян.

Кстати, новую систему уже тестируют в одном из регионов, сообщил недавно глава Роскомнадзора Александр Жаров. А с 1 ноября в России будут каждый год проводить учения по изоляции Рунета.

Как изменится жизнь обычных пользователей? Авторы закона уверяют, что никак. Доступ к сайтам, сервисам, оплата через интернет – все останется как и прежде. Но эксперты предупреждают, что такие кардинальные изменения могут привести к росту цен за интернет: ведь всем провайдерам придется устанавливать новое оборудование и усиливать контроль.

2
Тахографы станут обязательными для частников, а штрафы за их отсутствие вырастут

Все грузовики и автобусы в России с 1 ноября должны быть оснащены тахографами. Устройство регистрирует режим труда и отдыха водителя, а также информацию о поездке: маршрут, скорость и т.д. Вводить их начали еще с 2014 года. Теперь вот тахографы стали обязательными даже для частников, если у них грузовик массой от 3,5 тонны или автомобиль с восемью и более пассажирскими местами. Цель изменений – контролировать режим отдыха водителей, чтобы снизить аварийность на дорогах.

Проверить наличие тахографа должны сотрудники ГИБДД при проверке документов и машины. Если окажется, что устройства нет – водителю выпишут штраф, а если есть – снимут показания.

Кстати, штрафы с 1 ноября тоже ужесточат. За отсутствие тахографа водитель заплатит от 3 до 5 тысяч рублей, а за нарушение режима труда и отдыха – от 1,5 до 2 тысяч рублей.

Гораздо более крупные наказания предусмотрены для должностных и юридических лиц, которые выпускают своих водителей в рейс без тахографа. А если показания прибора покажут несоблюдение режима, последует разбирательство: если расписание в компании составлено с нарушениями, то должностные и юрлица тоже заплатят штрафы.

3
МФО больше не смогут выдавать займы под залог жилья

Частные микрофинансовые организации (МФО) больше не смогут выдавать потребительские займы под залог жилого помещения или доли в нем. По мнению авторов закона, это поможет защитить собственность граждан от мошенников и исключить ситуации, когда из-за незначительного долга человек может лишиться единственного жилья.

Кстати, изменения коснутся не всех организаций. Те МФО, часть акций которых принадлежит государству, смогут по-прежнему выдавать такие займы.

Помимо этого, законопроект ужесточает финансовые требования к микрокредитным организациям. Раньше МФО могла начать деятельность даже с собственным капиталом в 10 тысяч рублей. Теперь эту планку заметно повысят, причем делать это будут поэтапно, на 1 млн рублей в год: в 2020 году нужно будет иметь минимум 1 млн рублей капитала, а в 2024 году – 5 млн рублей.

4
В России появится бессрочный вид на жительство

Жизнь мигрантов в России решили упростить: вид на жительство (ВНЖ) в РФ станет бессрочным. Раньше его выдавали на 5 лет, по истечении которых документ нужно было продлевать. Теперь иностранцам нужно лишь будет раз в год уведомлять органы внутренних дел о своем проживании в России. Это можно сделать и в электронной форме, но раз в 5 лет придется отмечаться лично.

Если в течение двух лет не прислать такое уведомление, то вид на жительство аннулируют. ВНЖ также отбирают у тех, кто суммарно проводит за границей более шести месяцев за календарный год.

Кстати, получить документ теперь можно будет быстрее: срок выдачи сократили с шести до четырех месяцев. А вот размер госпошлины увеличили: теперь за получение ВНЖ придется заплатить не 3,5, а 5 тысяч рублей.

5
Для молочных продуктов введут электронную сертификацию

С ноября абсолютно вся "молочка" будет проходить электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС). Новое правило ввели, чтобы на полках магазинов было меньше фальсификата. Инициативу внедряют постепенно, еще в июле эти правила стали обязательны для сгущенки, сыров и сливочного масла. Теперь список пополнят питьевое молоко, кисломолочные продукты, сливки, творог и мороженое.

Все сертификаты на молочные товары и другую животноводческую продукцию оформляются в электронной системе "Меркурий". В Россельхознадзоре, который отвечает за работу ЭВС, уверяют, что это не может стать причиной роста цен.

Однако некоторые эксперты считают, что стоимость "молочки" в магазинах все же может вырасти. Например, об этом рассказала "Известиям" замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова. Летом помимо сертификации в России ввели новую маркировку для молочных продуктов, и одновременный запуск сразу двух систем контроля приведет к скачку цен. По мнению Петровой, это может спровоцировать рост цен примерно на 10%.

6
Паломники получат особый правовой статус

В законодательстве пропишут социально-правовой статус паломника и паломнической деятельности. Теперь на поездки верующих для посещений религиозных мест не распространяется закон о туристической деятельности. По задумке авторов инициативы, паломников нужно отделить от обычных туристов.

Сообщается, что это поможет оградить верующих от недобросовестных организаторов поездок. Например, туристы при посещении религиозных мест обязаны будут уважать местные правила: соответствующе одеваться и соблюдать расписание. А гидов для таких мест должна будет предоставить религиозная организация, чтобы он был компетентен во всех нюансах.

Закон определяет, что паломник – это человек, который отправляется в путешествие сроком от суток до шести месяцев, чтобы посетить места и объекты религиозного почитания или принять участие в обряде или церемонии.

А паломнической деятельностью будут считать организацию этих поездок: транспорт, проживание, питание, услуги гидов и переводчиков. Исключительное право заниматься этим законодательно закрепят за религиозными организациями.

 

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
08:55
Умер самый старый человек в мире 0
08:38
СК: телефонные мошенники начали представляться следователями 0
08:12
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами 1
08:02
"Читайте знаки": основатель "Грильницы" раскрыл секреты успеха своего бизнеса 0
07:48
В Алтайском крае услуги ЖКХ подорожают в 2020 году максимум на 4,5% 4
07:31
Суверенный интернет, тахографы и займы: что изменится в жизни россиян с 1 ноября 0
07:29
Основатель "Грильницы" съедает по шаурме в день и не толстеет 3
07:15
Лучшие фильмы, которые стоит посмотреть на Хеллоуин. Версия amic.ru 11
06:59
Крушение А321 над Синаем. Что известно об авиакатастрофе, в которой не выжил никто 0
06:42
Коммунисты проведут демонстрацию и митинг 7 ноября в Барнауле, Бийске и Рубцовске 0
06:21
День всех святых: винтажные костюмы на Хеллоуин, от которых бегут мурашки 4
06:12
В Алтайском крае в последний день октября потеплеет до +20 градусов 0
06:01
Творческий "кулёк". Почему в АГИК сложно поступить и кем становятся его студенты 0
23:55
В Барнауле прошло первое заседание по делу бийчанки, убившей 11-месячную дочь 2
23:27
Рубцовчанку будут судить за оскорбление судьи во время заседания по делу о краже 0
22:58
Собака взяла зажигалку и подожгла квартиру хозяйки 0
22:37
Кудрин рассказал о мерах повышения доверия населения к власти 8
21:58
Краснодарский губернатор забыл отключить микрофон и обсудил "Единую Россию" 7
21:14
Алтайский сенатор предложил отправлять заключенных на сортировку мусора 6
20:51
Россиянам не грозит недоедание из-за вывоза продуктов, рассказали эксперты 1
20:37
Виктор Томенко: в Алтайском крае строятся новые ФАПы, но не хватает 200 фельдшеров 10
19:31
Глава ПФР пообещал рост пенсий на 18-20% в ближайшие три года 9
19:07
Погода на Алтае побила рекорд, который держался почти 90 лет 1
18:37
Пьяная парочка гуляла с детской коляской по Барнаулу. Ругались, обнимались и падали 23
18:31
Минус Дугин, плюс Буевич. Алтайские единороссы обновили руководящие органы партии 6
18:09
300 лет до. HBO снимет очередную порцию “Игры престолов” 0
17:51
Российским чиновникам хотят ограничить стоимость телефонов и других гаджетов 0
17:42
Что скрывают депутаты: в правительстве пояснили претензии к смене главы Каменского района 0
17:38
Подросток открыл стрельбу в московской школе 0
17:21
Ветер вырвал с корнем несколько крупных елей в Белокурихе 2
17:14
Половину российской гречки собрали в Алтайском крае 2
17:07
Финишная прямая: завершен прием заявок на конкурс "Главная кошка Барнаула" 2
16:51
На Алтае упитанный медведь сделал селфи и обглодал фотоловушку 1
16:35
В пенсионном фонде Сбербанка выяснили, сколько хотят прожить барнаульцы 2
16:21
Вандалы "разворотили" дорожную камеру в Барнауле 12
16:15
Как выбрать цветы для верного выражения своих чувств 2
16:03
City или провинция? Краевой чиновник отозвался об отеле Radisson в Барнауле 37
15:51
Барнаульцев вновь спросят, куда потратить 100 млн рублей 5
15:41
Когда очень нужно: как получить новый кредит и рефинансировать имеющийся без преград 0
15:32
Женщина за рулем легкового автомобиля вылетела с дороги в Барнауле 12
15:26
Бывшего депутата избили железной трубой после критики иркутского губернатора 5
15:20
Что такое Хеллоуин и зачем его празднуют в России 4
15:09
Неизвестные грузовиками вывозят мусор в Ленточный бор 6
15:04
Мэрия Барнаула рассказала, как застроит частный сектор около ТРЦ Galaxy 5
14:50
"Изумрудному" дадут 30 млн рублей и это вызывает вопрос у экспертов: "С какой стати?" 11
14:38
Опекуна заставили платить компенсацию за систематическое избиение ребенка 0
14:35
Лебедь Леха, которого нашли на алтайской реке, получил работу волонтера 1
14:20
Два алтайских жителя выжили в расстреле в Забайкалье, но один тяжело ранен 5
14:10
Мэрия Барнаула отреагировала на желание правительства края построить отель Radisson 14
13:59
Сломанному ветром тополю в Барнауле не дают упасть лишь ветки соседних деревьев 14

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.