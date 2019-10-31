Суверенный интернет, тахографы и займы: что изменится в жизни россиян с 1 ноября

С 1 ноября в России вступят в силу сразу несколько важных изменений. Начнет действовать закон "о суверенном Рунете", микрокредиты больше не будут выдавать под залог жилья, а вид на жительство в России можно будет получить бессрочно. Рассказываем, как эти и другие изменения отразятся на нашей жизни: отключат ли Россию от интернета (если вы это читаете, то еще не отключили), насколько может подорожать "молочка" и зачем паломникам особый правовой статус.
В России скоро отключат интернет – именно так этот закон восприняли в обществе. Хотя, как говорят авторы законопроекта, цель противоположная – обеспечить бесперебойную работу российского сегмента интернета. В пояснительной записке сообщается, что это ответная мера на Стратегию национальной кибербезопасности США: есть риск, что западные страны отключат Россию от мирового интернета.
В России планируют создать систему, которая позволит Рунету работать даже в условиях изоляции. А почти весь трафик между российскими пользователями теперь будет передаваться только по серверам, которые расположены на территории России. Как считают авторы, это поможет надежнее защитить данные россиян.
Кстати, новую систему уже тестируют в одном из регионов, сообщил недавно глава Роскомнадзора Александр Жаров. А с 1 ноября в России будут каждый год проводить учения по изоляции Рунета.
Как изменится жизнь обычных пользователей? Авторы закона уверяют, что никак. Доступ к сайтам, сервисам, оплата через интернет – все останется как и прежде. Но эксперты предупреждают, что такие кардинальные изменения могут привести к росту цен за интернет: ведь всем провайдерам придется устанавливать новое оборудование и усиливать контроль.
Все грузовики и автобусы в России с 1 ноября должны быть оснащены тахографами. Устройство регистрирует режим труда и отдыха водителя, а также информацию о поездке: маршрут, скорость и т.д. Вводить их начали еще с 2014 года. Теперь вот тахографы стали обязательными даже для частников, если у них грузовик массой от 3,5 тонны или автомобиль с восемью и более пассажирскими местами. Цель изменений – контролировать режим отдыха водителей, чтобы снизить аварийность на дорогах.
Проверить наличие тахографа должны сотрудники ГИБДД при проверке документов и машины. Если окажется, что устройства нет – водителю выпишут штраф, а если есть – снимут показания.
Кстати, штрафы с 1 ноября тоже ужесточат. За отсутствие тахографа водитель заплатит от 3 до 5 тысяч рублей, а за нарушение режима труда и отдыха – от 1,5 до 2 тысяч рублей.
Гораздо более крупные наказания предусмотрены для должностных и юридических лиц, которые выпускают своих водителей в рейс без тахографа. А если показания прибора покажут несоблюдение режима, последует разбирательство: если расписание в компании составлено с нарушениями, то должностные и юрлица тоже заплатят штрафы.
Частные микрофинансовые организации (МФО) больше не смогут выдавать потребительские займы под залог жилого помещения или доли в нем. По мнению авторов закона, это поможет защитить собственность граждан от мошенников и исключить ситуации, когда из-за незначительного долга человек может лишиться единственного жилья.
Кстати, изменения коснутся не всех организаций. Те МФО, часть акций которых принадлежит государству, смогут по-прежнему выдавать такие займы.
Помимо этого, законопроект ужесточает финансовые требования к микрокредитным организациям. Раньше МФО могла начать деятельность даже с собственным капиталом в 10 тысяч рублей. Теперь эту планку заметно повысят, причем делать это будут поэтапно, на 1 млн рублей в год: в 2020 году нужно будет иметь минимум 1 млн рублей капитала, а в 2024 году – 5 млн рублей.
Жизнь мигрантов в России решили упростить: вид на жительство (ВНЖ) в РФ станет бессрочным. Раньше его выдавали на 5 лет, по истечении которых документ нужно было продлевать. Теперь иностранцам нужно лишь будет раз в год уведомлять органы внутренних дел о своем проживании в России. Это можно сделать и в электронной форме, но раз в 5 лет придется отмечаться лично.
Если в течение двух лет не прислать такое уведомление, то вид на жительство аннулируют. ВНЖ также отбирают у тех, кто суммарно проводит за границей более шести месяцев за календарный год.
Кстати, получить документ теперь можно будет быстрее: срок выдачи сократили с шести до четырех месяцев. А вот размер госпошлины увеличили: теперь за получение ВНЖ придется заплатить не 3,5, а 5 тысяч рублей.
С ноября абсолютно вся "молочка" будет проходить электронную ветеринарную сертификацию (ЭВС). Новое правило ввели, чтобы на полках магазинов было меньше фальсификата. Инициативу внедряют постепенно, еще в июле эти правила стали обязательны для сгущенки, сыров и сливочного масла. Теперь список пополнят питьевое молоко, кисломолочные продукты, сливки, творог и мороженое.
Все сертификаты на молочные товары и другую животноводческую продукцию оформляются в электронной системе "Меркурий". В Россельхознадзоре, который отвечает за работу ЭВС, уверяют, что это не может стать причиной роста цен.
Однако некоторые эксперты считают, что стоимость "молочки" в магазинах все же может вырасти. Например, об этом рассказала "Известиям" замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова. Летом помимо сертификации в России ввели новую маркировку для молочных продуктов, и одновременный запуск сразу двух систем контроля приведет к скачку цен. По мнению Петровой, это может спровоцировать рост цен примерно на 10%.
В законодательстве пропишут социально-правовой статус паломника и паломнической деятельности. Теперь на поездки верующих для посещений религиозных мест не распространяется закон о туристической деятельности. По задумке авторов инициативы, паломников нужно отделить от обычных туристов.
Сообщается, что это поможет оградить верующих от недобросовестных организаторов поездок. Например, туристы при посещении религиозных мест обязаны будут уважать местные правила: соответствующе одеваться и соблюдать расписание. А гидов для таких мест должна будет предоставить религиозная организация, чтобы он был компетентен во всех нюансах.
Закон определяет, что паломник – это человек, который отправляется в путешествие сроком от суток до шести месяцев, чтобы посетить места и объекты религиозного почитания или принять участие в обряде или церемонии.
А паломнической деятельностью будут считать организацию этих поездок: транспорт, проживание, питание, услуги гидов и переводчиков. Исключительное право заниматься этим законодательно закрепят за религиозными организациями.
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