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Учения по изоляции Рунета будут проходить ежегодно

, ИА "Амител"
Они призваны обеспечить устойчивость и безопасность российского сегмента интернета
Фото: news2world.net

Фото: news2world.net

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении ежегодных учений по изоляции Рунета. Оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

Главными целями мероприятия называют отработку механизмов восстановления сетей связи во время чрезвычайных ситуаций и обеспечение устойчивости, безопасности и целостности функционирования российского сегмента интернета.

План учений будет составлять Минкомсвязи. В его разработке и реализации также задействуют ФСБ, ФСО, МЧС, Минобороны и Федеральную службу по техническому и экспортному контролю.

Документ вступит в силу с 1 ноября.

Ранее Роскомнадзор подготовил правила изоляции российского сегмента интернета. Их суть заключается в запрете маршрутизации сообщений электросвязи через сети связи, расположенные за пределами России.

Исключение составляет Калининградская область, которой для связи с другими регионами РФ такие сети необходимы. Кроме того, запрет не распространяется на посольства, консульства и представительства страны за рубежом.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал о том, что пилотное тестирование проходит в одном из регионов России. В каком именно – держат в секрете. Все крупные операторы связи присоединились к проекту.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

23.10.2019 14:43
Мужик

Лишь бы сайты для взрослых не тронули, а так пущай балуются

23.10.2019 14:52
- гость -

огласите в рублях, сколько млрд. за каждое учение?

23.10.2019 15:04
- гость -

Смысла нет - надо сразу сворачивать демократию и рынок и устанавливать диктатуру. в условиях рынка - рекламодатели идут туда где больше просмотров, а при падении рейтингов власти, просмотров больше у того кто не ангажирован. Если закрыть все щели сдохнет рекламный рынок, а реклама двигатель торговли. Соответственно дохлая торговля погубит остатки экономики

23.10.2019 15:24
- гость -

Скоро опять новости через КВ-приемник узнавать будем.

23.10.2019 15:51
- гость -

сразу сворачивать демократию и рынок
------------------

Резко нельзя, возможен бунт. Лучше медленно и планомерно лишать сегодня одного, завтра другого.

23.10.2019 16:14
- гость -

23.10.2019 15:24
Тхис ис де войс оф Америка...
И музыкальная тема про Янки Дудля.
Я помню!

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