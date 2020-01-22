Время перемен. Новые министры, вошедшие в состав нового правительства РФ

Президент РФ Владимир Путин 21 января 2020 года подписал указ о составе нового правительства Российской Федерации. Указ вступил в силу с момента его опубликования. Как следует из документа, у главы правительства будет девять заместителей, в том числе один первый. В целом же в состав нового правительства вошел 21 министр. Из них восемь человек будут руководить ведомствами впервые. Рассказываем, что известно о "новичках".
Ранее занимал должность помощника президента России по экономике. Андрей Белоусов родился 17 марта 1959 года. Закончил экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности "экономист-кибернетик". Доктор экономических наук. Начинал работать в 1981 году стажером-исследователем, младшим научным сотрудником Центрального экономико-математического института АН СССР. С 2000 по 2006 годы был генеральным директором Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, а также являлся внештатным советником председателя правительства РФ. Сотрудничал с Центром стратегических разработок в подготовке программы развития России до 2010 года.
В 2006 году был назначен заместителем министра экономического развития и торговли РФ. В мае 2012 года был на посту министра экономического развития РФ в правительстве Дмитрия Медведева. Одновременно же занимал должность управляющего от России в Европейском банке реконструкции и развития и заместителем управляющего от РФ в Международном банке реконструкции.
В 2013 году был назначен помощником президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам.
Женат, воспитывает сына.
На этом посту Мурашко сменил Веронику Скворцову. Сам он до этого возглавлял Росздравнадзор. Михаил Мурашко родился 9 января 1967 года. В 1992 году окончил Свердловский государственный медицинский институт. Доктор медицинских наук. Имеет высшую категорию по специальностям "Акушерство и гинекология", "Организация здравоохранения". В 1986-1988 годах служил в армии. Работал акушером-гинекологом республиканской больницы Республики Коми (г. Сыктывкар).
В 1996 году был назначен заместителем главного врача по консультативно-диагностической работе, затем — главврачом "Коми республиканского перинатального центра" (Сыктывкар). В том же году стал главным врачом Республиканского медицинского объединения (г. Сыктывкар). В марте 2006 года получил пост министра здравоохранения Республики Коми.
В 2012 году работал заместителем врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Елены Тельновой.
В 2013 году назначен врио руководителя Росздравнадзора.
В 2015 года занимал должность руководителя Росздравнадзора в правительстве Дмитрия Медведева.
Женат.
Сменила на этой должности Владимира Мединского, который руководил министерством с 2012 года. До назначения Любимова была руководителем департамента кинематографии Минкультуры.
Родилась 31 декабря 1980 года, окончила факультет театроведения Российского института театрального искусства, факультет журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Работала корреспондентом программы "Ортодокс" канала ТВЦ (2001), а также на Третьем канале (программы "Итоги недели с Глебом Пьяных", "Главная тема" и др.; 2001-2003), была шеф-редактором программ "Православный календарь", "Регион", "Русский взгляд". Принимала участие в создании программ на телеканале "Спас". В 2015 году была назначена советником департамента кинематографии Министерства культуры РФ. С 2016 года работала заместителем директора дирекции социальных и публицистических программ Первого канала.
Любимова является автором сценария многих документальных фильмов, в их числе "Путь Патриарха", "Чужая земля", "Война и мифы" и др.
В 2018 году была назначена и.о. директора департамента кинематографии Министерства культуры РФ.
В настоящий момент Любимова — член совета директоров АО "Ленфильм", а также состоит в составе совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино).
Замужем, воспитывает двоих детей.
На новом посту сменил Ольгу Васильеву. До этого Кравцов возглавлял Рособрнадзор. Родился 17 марта 1974 года. Закончил Московский государственный открытый педагогический университет по специальности "учитель математики и информатики", в 2000 году - Московский государственный институт международных отношений МИД России по специальности "государственное и муниципальное управление со знанием иностранного языка". Доктор педагогических наук. В 1997 начинал карьеру с должности младшего научного сотрудника в Институте управления образованием РАО. В 2002 гоуд перешел работать в Министерство образования РФ. В 2004 годы являлся помощником руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Виктора Болотова. В 2008 году возглавил "Федеральный центр тестирования", которое разрабатывало процедуру проведения (ЕГЭ).
В 2009-2011 годах возглавлял Институт управления образованием РАО.
В 2011 году был назначен исполняющим обязанности ректора Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.
С апреля 2011 года - директор департамента регионального развития, с июля 2012 года — директора департамента управления программами и конкурсных процедур Министерства образования и науки РФ.
С 8 августа 2013 года - руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в правительстве Дмитрия Медведева. С 28 октября 2017 года по 24 мая 2018 года Сергей Кравцов совмещал пост руководителя Рособрнадзора с должностью заместителя министра образования и науки РФ. С мая 2018 года занимал должность руководителя Рособрнадзора.
Женат, двое детей.
Сменил на этой должности Константина Носкова. Шадаев родился 11 ноября 1979 г. Окончил Московский государственный социальный университет Министерства труда и социального развития по специальности "социология". Работал на руководящих должностях в разных ИТ-компаниях. В 2004 г. назначен советником министра информационных технологий и связи РФ Леонида Реймана.
В 2006 г — директором департамента госпрограмм, развития инфраструктуры и использования ограниченного ресурса министерства.
В 2008 г. Шадаев стал помощником руководителя Администрации президента РФ Сергея Нарышкина, отвечал за организацию работы совета при главе государства по развитию информационного общества, а также за проект создания биометрических паспортов.
В 2012 г. стал советником председателя Государственной думы РФ Сергея Нарышкина.
В 2014 г. Максут Шадаев получил пост министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
В 2018 г. стал вице-президентом "Ростелекома" по цифровым платформам. Двое детей.
На этой должности Котяков сменил Максима Топилина. До назначения Котяков занимал кресло замминистра финансов. Родился 15 августа 1980 года. Окончил Самарскую государственную экономическую академи по специальности "экономическая теория". В 2011 году - магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности "административное и финансовое право". Кандидат экономических наук.
С августа 2001 года в должности ведущего специалиста, консультанта работал в департаменте управления финансами Администрации Самарской области. В 2005 назначен начальником отдела в Министерстве управления финансами Самарской области.
После руководил департаментом исполнения областного бюджета и отчетности Министерства управления финансами Самарской области.
В 2014 году был назначен министром финансов Московской области. С 2017 года работал заместителем министра финансов РФ Антона Силуанова.
Женат, двое детей.
До этого назначения занимал должность губернатора Пермского края. Родился 11 июля 1979 года. Экстерном окончил экономический факультет Пермского государственного университета (кафедра экономической кибернетики) по специальности "математические методы и исследование операций в экономике". В 2002 году окончил филологический факультет вуза по специальности "лингвист, переводчик" (специализация — английский язык).
Кандидат экономических наук.
С 1998 года работал главным специалистом, руководителем проекта в ЗАО "Прогноз". В 2000 году стал начальником отдела планирования бюджетных доходов и расходов, отдела региональных финансов и инвестиций, чуть позже — заместителем начальника Главного управления экономики администрации Пермской области.
В 2005 занимал должность первого заместителя председателя Департамента планирования Пермской области. В 2006-м году был назначен и первым замруководителя администрации губернатора Пермского. В 2007-2008 годах - замдиректора Департамента межбюджетных отношений Министерства регионального развития РФ.
В 2009 году был назначен директором Департамента государственного управления, регионального развития и местного самоуправления Аппарата правительства РФ.
С апреля 2012 года по февраль 2017 года – занимал должность министра правительства Москвы. В 2017 году Решетников одержал победу на выборах губернатора Пермского края. Женат, трое детей.
До этого министерство возглавлял Михаил Котюков. Фальков же работал ректором Тюменского госуниверситета. Родился 18 октября 1978 года. Окончил Институт государства и права Тюменского государственного университета (ТюмГУ) по специальности "юриспруденция", в 2003 году — аспирантуру того же вуза. Имеет ученое звание доцента.
В 2003 году работал заместителем заведующего кафедрой конституционного и муниципального права ТюмГУ. В 2007 году стал замдиректора по учебной работе Института государства и права ТюмГУ, а затем и проректором. В 2011 был назначен директором этого вуза.
В 2013 году был избран ректором ТюмГУ. В 2013 был избран в Тюменскую городскую думу VI созыва.
В 2016 году избран депутатом Тюменской областной думы. С 2018 года является членом Совета по науке и образованию при президенте РФ. Женат.
Родился 19 мая 1964 г. Окончил Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры. В 1991 г. окончил Пекинский университет спорта (КНР), в 2006 г. — Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности "Государственное и муниципальное управление". Доктор педагогических наук.
С детства занимался настольным теннисом. В 1982 г. завоевал Кубок СССР, становился призером Спартакиады народов СССР и чемпионата страны.
Работал тренером – в 80-е годы тренировал сборную ГЦОЛИФК по настольному теннису. В 1986 пошел работать преподавателем в Российском государственном университете физической культуры, спорта и туризма. В 1996 стал деканом факультета индивидуального профессионального образования этого вуза. В 2001 – его ректором, потом и президентом.
Участвовал в подготовке XXVII Всемирной летней универсиады в Казани (2013) и XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске (2019). Работал в международных спортивных организациях, в том числе в Европейской ассоциации настольного тенниса, входил в состав комитета по науке и образованию Международной федерации настольного тенниса. С 2015 г. является президентом Международной федерации студенческого спорта.
Матыцин имеет членство в Совете по развитию физической культуры и спорта при президенте РФ. А также работает в составе комиссий по олимпийскому образованию Олимпийского комитета России (ОКР) и Международного олимпийского комитета.
Женат, имеет двух детей.
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