Заказал посылку из Китая. Могу ли я заразиться коронавирусом?

И что? Вирус правда смертельно опасен?

Да. Уже умерло 25 человек, а число инфицированных превысило 800. Из них 177 человек находятся в тяжелом состоянии, согласно последним данным Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, пишет РИА "Новости". Власти Китая закрыли на карантин города Ухань и Хуангана в провинции Хубэй, где проживает около 18 млн человек. С населенными пунктами прекращены транспортные сообщения, отменены мероприятия по празднованию лунного нового года.

Люди стараются по возможности не выходить на улицу, в жилых домах проводится дезинфекция. При этом в магазинах образовались очереди, во многих супермаркетах опустели полки – жители Китая стараются запастись продуктами питания и товарами первой необходимости, не рассчитывая на своевременные поставки из-за введенного карантина.

По данным СМИ, вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксировали в Южной Корее, Японии, США, Сингапуре и Таиланде. В России эпизоды инфицирования не подтвердились. Международные аэропорты в разных странах вводят дополнительные меры контроля в связи со вспышкой коронавируса, измеряют температуру у пассажиров. Россельхознадзор усилил контроль над ввозом ручной клади и багажа приезжающих из стран Юго-Восточной Азии, передает ТАСС.

Специалисты Роспотребнадзора по Республике Алтай контролируют состояние здоровья граждан, которые въезжают в регион со стороны Монголии. Людей осматривают врачи на признаки инфекционных заболеваний и измеряют температуру, пишет "Коммерсантъ".