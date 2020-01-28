Заразные бананы и "спасительная" водка. Главные мифы о китайском коронавирусе

Неправда. Коронавирус передается только воздушно-капельным путем, то есть через контакт с зараженным, сообщил эпидемиолог Олег Юрин в эфире НСН.

"При получении посылки нельзя заразиться. Все-таки это респираторная инфекция. Заболеть можно при непосредственном контакте. С продуктами питания посложнее. Смотря какие продукты. В принципе, не должно быть заражения. Только в случае с мясными продуктами", – заключил он.

Завлабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Михаил Щелканов сообщил "Известиям", что заразиться коронавирусом через предметы все-таки можно. Если больной человек, к примеру, покашляет или плюнет на эту вещь.

"Маленькие капельки с вирусом, которые образуются при кашле и чихании, оседают на предметах обихода, и человек, трогая их, вполне может заразиться. Поэтому при вирусных заболеваниях, в том числе гриппе, так важна санитарная обработка", – сказал ученый.

Однако завкафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Галина Кожевникова уверена, что даже в этом случае возможность заразиться через посылку ничтожно мала: коронавирусы неустойчивы и чувствительны к изменениям окружающей среды. Они полностью разрушаются при температуре 56 градусов по Цельсию, а при 37 градусах дезактивируются за 10-15 минут.

В пресс-службе "AliExpress Россия" отметили, что риска передачи вируса при соприкосновении с товарами или упаковкой не выявлено. Посылки из Китая идут морем и по воздуху в течение 10-30 дней. В пресс-службе "Почты России" уверили, что компания заботится о благополучии своих клиентов и в подобных случаях обеспечивает безопасность, руководствуясь предписаниями профильных ведомств.