Еду в Москву. Как получить пропуск и что будет, если это не сделать?

Из-за распространения коронавируса Москва уже больше недели живет по пропускной системе. Цифровой код должен быть у каждого, кто передвигается по городу. Иначе – штраф. Поэтому если планируете поехать в столицу, потрудитесь получить пропуск. Впрочем, на деле опять не все так просто, как кажется. Как получить цифровой пропуск и что будет, если поехать без него – читайте в материале amic.ru.
Это буквенно-цифровой код, который состоит из 16 символов. Первые четыре – дата окончания действия пропуска. Остальные 12 позволяют идентифицировать вас и укажут на цель поездки.
Разбираться в этих шифрах проверяющему не нужно: код считывается специальным служебным устройством, система выдает информацию о владельце пропуска. Данные сверяют с паспортом. Так что эти два документа должны быть всегда с собой. А пропуск обязательно должен соответствовать цели поездки.
Цель: поездка на работу.
Кому: тем, кто работает в офисе и совершает служебные разъезды (курьеры).
Срок: выдается до 30 апреля включительно, количество поездок не ограничено.
Цель: поездка в больницу.
Кому: тем, кто собрался посетить поликлинику для получения медицинской помощи, а также волонтерам.
Срок: выдается на один день, количество пропусков не ограничено.
Цель: поездки в личных целях (допустимых при режиме повышенной готовности).
Кому: тем, кто собирается в магазин, на дачу, отвезти продукты или лекарства пожилым родственникам (кроме визита в больницу).
Срок: выдается на один день, но получить такой пропуск можно не чаще двух раз в неделю.
Цель: для передвижения со служебным удостоверением.
Кому: военнослужащим, государственным и муниципальным служащим, судьям, адвокатам, нотариусам, журналистам, охранникам для поездки на работу и служебных разъездов.
Срок: выдается до 30 апреля включительно, количество поездок не ограничено.
Цифровой пропуск понадобится, если будете передвигаться по городу на личном или общественном транспорте (на велосипеде, скутере, мотоцикле, такси, метро, поезде, автобусе и т.д.). Ходить пешком без пропуска можно, но только строго соблюдая правила указа мэра Москвы.
2. Выберите цель: "Цифровой пропуск для работающих", "Разовая поездка для посещения медицинской организации или осуществления волонтерской деятельности", "Разовая поездка в иных целях", "Передвижение со служебным удостоверением".
3. При заполнении обязательно потребуется указать: ФИО, номер телефона, электронную почту, данные паспорта.
Также нужно будет заполнить данные по транспорту, на котором будете передвигаться: регистрационный номер ТС (для личного или служебного авто, для такси – не нужно), либо номер карты "Тройка" / "Стрелка" / проездного билета (для общественного транспорта). Жители столицы могут также воспользоваться номером социальной карты москвича или жителя Подмосковья.
Также придется указать дополнительные сведения: для работающих нужно написать название организации и ИНН работодателя, для посещения больницы – название клиники и ее адрес, для поездки по личным делам – указать, куда именно едете (в магазин или на дачу) и адрес места назначения, для обладателей удостоверения – номер удостоверения.
4. Отправьте заявку.
5. На экране появится специальный код: запишите его, сфотографируйте, сделайте скриншот или распечатайте и носите с собой в паспорте. Это и есть ваш цифровой пропуск.
Там нужно будет указать данные в виде цифр и слов через "звездочку" (*).
Коды целей под следующими номерами:
1. Цифровой пропуск для работающих.
2. Посещение медицинской организации.
3. Разовая поездка в иных целях.
4. Передвижение со служебным удостоверением.
5. Осуществление волонтерской деятельности.
Типы паспортов под следующими номерами:
1. Паспорт гражданина РФ.
2. Паспорт гражданина иностранного государства.
3. Иной документ.
Чтобы получить цифровой пропуск разовой поездки, необходимо отправить СМС. Вот так:
Пропуск*код цели*тип паспорта (кодом)*серия паспорта (если есть)*номер паспорта*номер машины (если используется)*номер карты "Тройка" (при наличии)*номер карты "Стрелка" (при наличии)*цель выхода (максимум 20 символов)*адрес пункта назначения.
Выглядит это сообщение следующим образом:
Пропуск*3*1*1234*123456**1111222333**на дачу*Пришвина,11
Обратите внимание: в этом примере не приведены номер машины и карты "Стрелка" (звездочки остаются, но между ними ничего не ставится).
Пустят, но только с картой "Тройка". Купить ее можно в кассах в вестибюле в метро. После того как карта будет на руках – внесите изменения в цифровой пропуск при помощи СМС. Однако вряд ли вам будем можно тут же отправиться по делам: добавить или обновить данные в цифровом пропуске необходимо за пять часов до поездки.
Если такой вариант вам не нравится, то можете воспользоваться такси. Для вызова машины достаточно указать данные своего цифрового пропуска.
Если вас задержат, то заплатите штраф в размере от 1 до 30 тыс. рублей. Если снова выйдете без пропуска и вас снова задержат – оштрафуют на сумму от 15 до 50 тыс. рублей. В случае если вы нарушите режим самоизоляции не пешком, а на машине, то накажут штрафом в размере 5 тыс. рублей. Более того, сотрудники ГИБДД могут переместить вашу машину на спецстоянку.
Комментарии
а как насчёт ст 27. конституции России? Или не неслышлаши?
Так конституция не действует, за неё не проголосовали же ))
Для "самозанятых" какую причину просить?
24.04.2020 08:59
месный
а как насчёт ст 27. конституции России? Или не неслышлаши?
-------------
В реанимации будешь права качать.
И так народа много на улицах даже в Москве, где ситуация как в Ухане с кол-вом зараженных. Бестолковых полно в России, которым без дела надо послоняться по общественным местам, типа дома скучно.