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Еду в Москву. Как получить пропуск и что будет, если это не сделать?

, ИА "Амител"
Просто так теперь не уехать
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Из-за распространения коронавируса Москва уже больше недели живет по пропускной системе. Цифровой код должен быть у каждого, кто передвигается по городу. Иначе – штраф. Поэтому если планируете поехать в столицу, потрудитесь получить пропуск. Впрочем, на деле опять не все так просто, как кажется. Как получить цифровой пропуск и что будет, если поехать без него – читайте в материале amic.ru.

1
А что, правда нельзя уехать в Москву без пропуска?
Да, правда. Без цифрового пропуска вам попросту не продадут билет, сообщили в алтайском Минтрансе. "Продажа билетов на всех видах транспорта с конечным или остановочным пунктом в Москве должна осуществляться исключительно лицам, имеющим оформленные в установленном порядке пропуска на дату прибытия в город", – пояснили в министерстве.
2
Цифровой пропуск. Что это и зачем нужен?

Это буквенно-цифровой код, который состоит из 16 символов. Первые четыре – дата окончания действия пропуска. Остальные 12 позволяют идентифицировать вас и укажут на цель поездки.

Разбираться в этих шифрах проверяющему не нужно: код считывается специальным служебным устройством, система выдает информацию о владельце пропуска. Данные сверяют с паспортом. Так что эти два документа должны быть всегда с собой. А пропуск обязательно должен соответствовать цели поездки.

3
"Цель поездки" – что это значит?
Для перемещения по Москве используют четыре вида цифровых пропусков. Их выдают на разный период и разные цели выхода из дома.

Цель: поездка на работу.

Кому: тем, кто работает в офисе и совершает служебные разъезды (курьеры).

Срок: выдается до 30 апреля включительно, количество поездок не ограничено.

Цель: поездка в больницу.

Кому: тем, кто собрался посетить поликлинику для получения медицинской помощи, а также волонтерам.

Срок: выдается на один день, количество пропусков не ограничено.

Цель: поездки в личных целях (допустимых при режиме повышенной готовности).

Кому: тем, кто собирается в магазин, на дачу, отвезти продукты или лекарства пожилым родственникам (кроме визита в больницу).

Срок: выдается на один день, но получить такой пропуск можно не чаще двух раз в неделю.

Цель: для передвижения со служебным удостоверением.

Кому: военнослужащим, государственным и муниципальным служащим, судьям, адвокатам, нотариусам, журналистам, охранникам для поездки на работу и служебных разъездов.

Срок: выдается до 30 апреля включительно, количество поездок не ограничено.

Цифровой пропуск понадобится, если будете передвигаться по городу на личном или общественном транспорте (на велосипеде, скутере, мотоцикле, такси, метро, поезде, автобусе и т.д.). Ходить пешком без пропуска можно, но только строго соблюдая правила указа мэра Москвы.

4
Ладно. А где такой пропуск получить?
1. Зайдите на сайт mos.ru, зарегистрируйтесь и нажмите на кнопку "Получить цифровой пропуск на передвижение по городу".

2. Выберите цель: "Цифровой пропуск для работающих", "Разовая поездка для посещения медицинской организации или осуществления волонтерской деятельности", "Разовая поездка в иных целях", "Передвижение со служебным удостоверением".

3. При заполнении обязательно потребуется указать: ФИО, номер телефона, электронную почту, данные паспорта.

Также нужно будет заполнить данные по транспорту, на котором будете передвигаться: регистрационный номер ТС (для личного или служебного авто, для такси – не нужно), либо номер карты "Тройка" / "Стрелка" / проездного билета (для общественного транспорта). Жители столицы могут также воспользоваться номером социальной карты москвича или жителя Подмосковья.

Также придется указать дополнительные сведения: для работающих нужно написать название организации и ИНН работодателя, для посещения больницы – название клиники и ее адрес, для поездки по личным делам – указать, куда именно едете (в магазин или на дачу) и адрес места назначения, для обладателей удостоверения – номер удостоверения.

4. Отправьте заявку.

5. На экране появится специальный код: запишите его, сфотографируйте, сделайте скриншот или распечатайте и носите с собой в паспорте. Это и есть ваш цифровой пропуск.

5
Так сложно... А можно проще?
Видимо, нет. Но, как вариант, можете отправить СМС на номер 7377.

Там нужно будет указать данные в виде цифр и слов через "звездочку" (*).

Коды целей под следующими номерами:

1. Цифровой пропуск для работающих.

2. Посещение медицинской организации.

3. Разовая поездка в иных целях.

4. Передвижение со служебным удостоверением.

5. Осуществление волонтерской деятельности.

Типы паспортов под следующими номерами:

1. Паспорт гражданина РФ.

2. Паспорт гражданина иностранного государства.

3. Иной документ.

Чтобы получить цифровой пропуск разовой поездки, необходимо отправить СМС. Вот так:

Пропуск*код цели*тип паспорта (кодом)*серия паспорта (если есть)*номер паспорта*номер машины (если используется)*номер карты "Тройка" (при наличии)*номер карты "Стрелка" (при наличии)*цель выхода (максимум 20 символов)*адрес пункта назначения.

Выглядит это сообщение следующим образом:

Пропуск*3*1*1234*123456**1111222333**на дачу*Пришвина,11

Обратите внимание: в этом примере не приведены номер машины и карты "Стрелка" (звездочки остаются, но между ними ничего не ставится).

6
А если я лечу с ребенком, то ему тоже нужен цифровой пропуск?
Если ребенку не исполнилось 14 лет, то пропуск не нужен. А вот если он уже постарше, то да – придется оформлять разрешение и ему.
7
Я прилетел в Москву. Меня в метро-то пустят?

Пустят, но только с картой "Тройка". Купить ее можно в кассах в вестибюле в метро. После того как карта будет на руках – внесите изменения в цифровой пропуск при помощи СМС. Однако вряд ли вам будем можно тут же отправиться по делам: добавить или обновить данные в цифровом пропуске необходимо за пять часов до поездки.

Если такой вариант вам не нравится, то можете воспользоваться такси. Для вызова машины достаточно указать данные своего цифрового пропуска.

8
Что будет, если со мной не окажется пропуска?

Если вас задержат, то заплатите штраф в размере от 1 до 30 тыс. рублей. Если снова выйдете без пропуска и вас снова задержат – оштрафуют на сумму от 15 до 50 тыс. рублей. В случае если вы нарушите режим самоизоляции не пешком, а на машине, то накажут штрафом в размере 5 тыс. рублей. Более того, сотрудники ГИБДД могут переместить вашу машину на спецстоянку.

9
У меня остались вопросы...
Подробнее о работе пропускной системы можно узнать на сайте мэра Москвы в специальном разделе.
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

24.04.2020 08:59
месный

а как насчёт ст 27. конституции России? Или не неслышлаши?

24.04.2020 09:18
- гость -

Так конституция не действует, за неё не проголосовали же ))

24.04.2020 17:46
Doka

Для "самозанятых" какую причину просить?

24.04.2020 19:51
South

24.04.2020 08:59
месный

а как насчёт ст 27. конституции России? Или не неслышлаши?
-------------
В реанимации будешь права качать.
И так народа много на улицах даже в Москве, где ситуация как в Ухане с кол-вом зараженных. Бестолковых полно в России, которым без дела надо послоняться по общественным местам, типа дома скучно.

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