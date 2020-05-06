Отменят или перенесут. Что будет с ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году?

Из-за пандемии коронавируса сдачу ЕГЭ итак уже сдвинули на июнь, а девятиклассникам оставили только два основных экзамена. Однако в скором времени все может измениться. Что будет с экзаменами для старшеклассников и отменят ли ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году – читайте в материале amic.ru.
Официального решения пока не приняли. Однако министр просвещения России Сергей Кравцов не исключил, что в 2020 году девятиклассников все же освободят от сдачи экзаменов полностью. Об этом он рассказал 5 мая в эфире программы "Диалог" телеканала "Россия 24".
Отменят или нет, скорее всего, будет зависеть от эпидситуации в стране. Ведь как отметил Кравцов, важнее всего – здоровье школьников. Поэтому экзамены проведут только в том случае, если будут уверены, что это безопасно для детей.
Если ОГЭ по русскому языку и математике для 9-х классов отменят, то аттестовать их по этим предметам смогут по текущим оценкам.
Хотя пока школы готовятся к проведению ОГЭ. Так, в некоторых барнаульских школах девятиклассникам уже рассказали правила поведения во время ОГЭ. В частности, в аудитории планируется размещать не более 5-7 учеников, у каждого должны быть по две медицинские маски (экзамен длится четыре часа, а маску нужно менять каждые два часа).
Министр просвещения не исключает, что сроки сдачи Единого государственного экзамена сдвинутся. Причина та же – коронавирус.
На какой период – пока неизвестно. По словам Кравцова, решение о переносе ЕГЭ могут принять после 12 мая. Хотя в правительстве РФ не исключают, что ЕГЭ могут перенести на середину июля или начало августа, сообщили источники "Интерфакса".
Пока старт экзаменационной кампании назначен на 8 июня. Однако если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится или не позволит провести процедуру сдачи, то ЕГЭ начнут сдавать позже.
Ранее Сергей Кравцов говорил, отменить ЕГЭ совсем невозможно. "Несправедливо зачислять в вузы только на основании аттестата. У нас очень разные школы. И пятерка в одной школе – это четверка или даже тройка в другой. Ну это ведь правда, давайте не будем делать вид, что этого нет. И если всех внезапно уравнять, разве это честно? Мы просто обидим одних ребят и сломаем жизнь другим", – добавил министр в интервью "Коммерсанту".
Если перенесут экзамены, то сдвинется и приемная кампания. Ведь зачисление в высшие учебные заведения невозможно без результатов ЕГЭ.
"Сроки вступительных испытаний и приемные кампании в вузы будут сдвинуты. В этом году последним днем приема документов от абитуриентов на бюджетные места будет 10 августа. Соответственно, первая волна зачислений состоится 19 августа, а вторая – 24 августа", – говорил ранее в эфире Первого канала министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
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