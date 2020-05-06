Отменят или перенесут. Что будет с ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году?

ОГЭ отменят. Это правда?

Официального решения пока не приняли. Однако министр просвещения России Сергей Кравцов не исключил, что в 2020 году девятиклассников все же освободят от сдачи экзаменов полностью. Об этом он рассказал 5 мая в эфире программы "Диалог" телеканала "Россия 24".

Отменят или нет, скорее всего, будет зависеть от эпидситуации в стране. Ведь как отметил Кравцов, важнее всего – здоровье школьников. Поэтому экзамены проведут только в том случае, если будут уверены, что это безопасно для детей.

Если ОГЭ по русскому языку и математике для 9-х классов отменят, то аттестовать их по этим предметам смогут по текущим оценкам.

Хотя пока школы готовятся к проведению ОГЭ. Так, в некоторых барнаульских школах девятиклассникам уже рассказали правила поведения во время ОГЭ. В частности, в аудитории планируется размещать не более 5-7 учеников, у каждого должны быть по две медицинские маски (экзамен длится четыре часа, а маску нужно менять каждые два часа).