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Вопрос дня



В маске и без обеда. Как правильно возвращаться на работу во время пандемии?

, ИА "Амител"
Если вы выходите на работу, предупреждаем, что масок понадобится много. Очень много
Фото: theins.ru

Фото: theins.ru

Пандемия коронавируса в стране еще и далека от завершения, а нерабочие дни в стране президент уже отменил. Поэтому россиянам приходится прощаться с домашними тапочками и мягкими диванами и выходить на работу. Только теперь это нужно делать в особых условиях, чтобы не заразиться. Рассказываем, как организовать свой выход на работу, сколько масок и перчаток придется брать с собой ежедневно и получится ли хотя бы поесть в родном офисе.

1
Ну вот, снова на работу. Брать ли с собой маску?

Обязательно. И не одну, и не только маску. Если в вашем регионе действует перчаточный режим (в Алтайском крае его пока не ввели, но все может быть), то нужно брать с собой еще и перчатки. И одним комплектом тут не отделаться: пользы не будет никакой. 

Мы все за вас подсчитали: если вы работаете 8 часов в день, то вам придется взять с собой 6 масок и 6 пар перчаток. Цифру мы назвали про запас. Мало ли: вдруг придется задержаться на работе или поделиться с коллегой, который не прочитал этот текст.

Объясняем: чтобы маска защищала от вируса, ее нужно менять через каждые 2-3 часа. Поэтому за 8-часовой рабочий день вам придется заменить четыре маски. Еще две придется потратить на дорогу до работы и обратно, если вы добираетесь на общественном транспорте. На улице носить маску не нужно.

Перчатки, как и медицинские маски, тоже рекомендуется носить не более 2-3 часов. Получается, что за 8-часовой рабочий день нужно также заменить 4 пары перчаток, плюс еще две пары использовать в общественном транспорте по дороге.

Не забудьте также взять с собой антисептик и бактерицидные салфетки. Да, выход на работу в условиях пандемии обойдется недешево.

2
Работать в перчатках весь день? Что же за издевательство над руками?

Спокойно: в Алтайском крае перчаточный режим еще не ввели. Поэтому мы можем пока расслабиться. А вот, например, жителям Москвы, судя по указу  мэра Сергея Собянина, действительно приходится носить перчатки даже на работе. Конечно, это неудобно. Но деваться некуда: таковы условия. 

Чтобы руки потели не так сильно, специалисты рекомендуют:

  • насыпать внутрь перчаток тальк или детскую присыпку;
  • использовать антиперспирант для рук;
  • дома делать ванночки для рук с травами;
  • использовать специальные хлопчатобумажные подперчаточники.

После того как снимете перчатки, нужно тщательно помыть руки и смазать их увлажняющим кремом.

3
А как мне зайти на работу? Ручки дверей трогать можно?

Если вы не взяли перчатки, то до любых поверхностей (дверных ручек, выключателей и кнопок в лифте) дотрагивайтесь только тыльной стороной руки или через салфетки.

И вообще, у вас ведь не только руки, между прочим, есть: двери можно открывать локтем или бедром. А если все-таки вам пришлось ухватиться за дверную ручку, сразу после этого помойте руки или обработайте их антисептиком. Его вы же уже взяли?

4
А как быть с клавиатурой? Нажимать кнопки локтями и бедрами я не буду.

Здесь тоже пригодится антисептик. Обработайте им компьютер и другую оргтехнику и работайте, как вам удобно. Чтобы держать свой компьютер в чистоте, нужно:

  • каждое утро перед началом рабочего дня вытряхивать из клавиатуры грязь и крошки (заодно отучитесь есть перед монитором);
  • регулярно протирать клавиатуру дезинфицирующими салфетками;
  • в начале и в конце рабочего дня протирать экран монитора;
  • Каждые два часа дезинфицировать компьютерную мышку.
5
А рабочий стол тоже нужно обрабатывать антисептиком?

Конечно! Все горизонтальные поверхности протирайте минимум один раз в сутки. А еще не забывайте, что главный рассадник бактерий все время находится у вас под рукой – это ваш смартфон. Примерно раз в час протирайте экран, боковину и заднюю сторону телефона дезинфицирующими салфетками. Не забывайте и о трубке стационарного телефона.

Кроме того, регулярно проветривайте рабочее помещение: лучше делать это каждые два часа по 15 минут. Со свежим воздухом и работается лучше, и шанс заразиться куда меньше.

6
Если есть антисептик, то руки можно не мыть?

Неверное утверждение. Руки мыть надо, надо и еще раз надо и как можно чаще. Это, пожалуй, главное и основное правило в период пандемии. Антисептиком, конечно, протирать руки тоже можно. Но все же это крайний случай, если вы действительно не можете помыть руки. И ни в коем случайте не трогайте руками лицо: даже если коллеги так вас взбесили, что хочется ударить ладонью по лбу. Сдержитесь или придумайте новый жест.

Врачи рекомендуют мыть руки:

  • после того как вошли в помещение;
  • после посещения уборной;
  • перед приемом пищи;
  • после смены помещения на работе (так как прикасались к дверным ручкам);
  • дополнительно несколько раз в течение дня обрабатывайте руки антисептиком.
7
Как много правил. А поесть-то нормально на работе я смогу?

О перекусах или обедах перед монитором компьютера можете забыть (клавиатура скажет вам спасибо, а тараканы расстроятся). Если у вас на работе нет столовой, то питаться можно только в специально отведенной комнате, в которой должна быть раковина для мытья рук.

Как бы грустно это ни звучало, но корпоративы, дни рождения и другие мероприятия, где присутствует совместное поедание вкусняшек, отложите до лучших времен. Отнеситесь к этому позитивно: прекрасная возможность избавиться от лишних килограмм, набранных на "удаленке".

8
Обнимать коллег тоже нельзя? А если соскучился?

Обнимать – нельзя. Во-первых, может, они по вам и не скучали. А во-вторых, соблюдайте безопасную дистанцию в 1,5 метра. Помимо объятий пока забудьте и о рукопожатиях. Достаточно простого кивка головой.

А если вы почувствовали себя неважно, то не геройствуйте и переходите на удаленную работу или берите больничный. А если ваш коллега захлебывается в кашле и при этом продолжает сидеть в офисе, то не стесняйтесь и прямо скажите о том, что ему лучше подлечиться дома.

9
А одеваться на работу тоже нужно как-то по-особенному?

Нет, костюм химзащиты покупать не нужно. Главное, не забудьте снять домашние тапочки и халат, к которым привыкли на "удаленке". Одевайтесь как обычно и ежедневно меняйте и стирайте офисную одежду, чтобы снизить риск заражения.

Если вдруг за полтора месяца самоизоляции вы успели отрастить бороду и усы, лучше побрейтесь. Во-первых, пожалейте коллег: они могут вас попросту не узнать. А во-вторых, это поможет обезопасить себя от заражения коронавирусом. Борода и усы – настоящие рассадники бактерий.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

21.05.2020 07:51
Filin

Забыли приписать: "на правах рекламы", спонсор - торговцы масками и перчатками

21.05.2020 08:34
- гость -

Вы идиоты? Все работают уже давным-давно.

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