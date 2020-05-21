Пандемия коронавируса в стране еще и далека от завершения, а нерабочие дни в стране президент уже отменил. Поэтому россиянам приходится прощаться с домашними тапочками и мягкими диванами и выходить на работу. Только теперь это нужно делать в особых условиях, чтобы не заразиться. Рассказываем, как организовать свой выход на работу, сколько масок и перчаток придется брать с собой ежедневно и получится ли хотя бы поесть в родном офисе.
Обязательно. И не одну, и не только маску. Если в вашем регионе действует перчаточный режим (в Алтайском крае его пока не ввели, но все может быть), то нужно брать с собой еще и перчатки. И одним комплектом тут не отделаться: пользы не будет никакой.
Мы все за вас подсчитали: если вы работаете 8 часов в день, то вам придется взять с собой 6 масок и 6 пар перчаток. Цифру мы назвали про запас. Мало ли: вдруг придется задержаться на работе или поделиться с коллегой, который не прочитал этот текст.
Объясняем: чтобы маска защищала от вируса, ее нужно менять через каждые 2-3 часа. Поэтому за 8-часовой рабочий день вам придется заменить четыре маски. Еще две придется потратить на дорогу до работы и обратно, если вы добираетесь на общественном транспорте. На улице носить маску не нужно.
Перчатки, как и медицинские маски, тоже рекомендуется носить не более 2-3 часов. Получается, что за 8-часовой рабочий день нужно также заменить 4 пары перчаток, плюс еще две пары использовать в общественном транспорте по дороге.
Не забудьте также взять с собой антисептик и бактерицидные салфетки. Да, выход на работу в условиях пандемии обойдется недешево.
Спокойно: в Алтайском крае перчаточный режим еще не ввели. Поэтому мы можем пока расслабиться. А вот, например, жителям Москвы, судя по указу мэра Сергея Собянина, действительно приходится носить перчатки даже на работе. Конечно, это неудобно. Но деваться некуда: таковы условия.
Чтобы руки потели не так сильно, специалисты рекомендуют:
- насыпать внутрь перчаток тальк или детскую присыпку;
- использовать антиперспирант для рук;
- дома делать ванночки для рук с травами;
- использовать специальные хлопчатобумажные подперчаточники.
После того как снимете перчатки, нужно тщательно помыть руки и смазать их увлажняющим кремом.
Если вы не взяли перчатки, то до любых поверхностей (дверных ручек, выключателей и кнопок в лифте) дотрагивайтесь только тыльной стороной руки или через салфетки.
И вообще, у вас ведь не только руки, между прочим, есть: двери можно открывать локтем или бедром. А если все-таки вам пришлось ухватиться за дверную ручку, сразу после этого помойте руки или обработайте их антисептиком. Его вы же уже взяли?
Здесь тоже пригодится антисептик. Обработайте им компьютер и другую оргтехнику и работайте, как вам удобно. Чтобы держать свой компьютер в чистоте, нужно:
- каждое утро перед началом рабочего дня вытряхивать из клавиатуры грязь и крошки (заодно отучитесь есть перед монитором);
- регулярно протирать клавиатуру дезинфицирующими салфетками;
- в начале и в конце рабочего дня протирать экран монитора;
- Каждые два часа дезинфицировать компьютерную мышку.
Конечно! Все горизонтальные поверхности протирайте минимум один раз в сутки. А еще не забывайте, что главный рассадник бактерий все время находится у вас под рукой – это ваш смартфон. Примерно раз в час протирайте экран, боковину и заднюю сторону телефона дезинфицирующими салфетками. Не забывайте и о трубке стационарного телефона.
Кроме того, регулярно проветривайте рабочее помещение: лучше делать это каждые два часа по 15 минут. Со свежим воздухом и работается лучше, и шанс заразиться куда меньше.
Неверное утверждение. Руки мыть надо, надо и еще раз надо и как можно чаще. Это, пожалуй, главное и основное правило в период пандемии. Антисептиком, конечно, протирать руки тоже можно. Но все же это крайний случай, если вы действительно не можете помыть руки. И ни в коем случайте не трогайте руками лицо: даже если коллеги так вас взбесили, что хочется ударить ладонью по лбу. Сдержитесь или придумайте новый жест.
Врачи рекомендуют мыть руки:
- после того как вошли в помещение;
- после посещения уборной;
- перед приемом пищи;
- после смены помещения на работе (так как прикасались к дверным ручкам);
- дополнительно несколько раз в течение дня обрабатывайте руки антисептиком.
О перекусах или обедах перед монитором компьютера можете забыть (клавиатура скажет вам спасибо, а тараканы расстроятся). Если у вас на работе нет столовой, то питаться можно только в специально отведенной комнате, в которой должна быть раковина для мытья рук.
Как бы грустно это ни звучало, но корпоративы, дни рождения и другие мероприятия, где присутствует совместное поедание вкусняшек, отложите до лучших времен. Отнеситесь к этому позитивно: прекрасная возможность избавиться от лишних килограмм, набранных на "удаленке".
Обнимать – нельзя. Во-первых, может, они по вам и не скучали. А во-вторых, соблюдайте безопасную дистанцию в 1,5 метра. Помимо объятий пока забудьте и о рукопожатиях. Достаточно простого кивка головой.
А если вы почувствовали себя неважно, то не геройствуйте и переходите на удаленную работу или берите больничный. А если ваш коллега захлебывается в кашле и при этом продолжает сидеть в офисе, то не стесняйтесь и прямо скажите о том, что ему лучше подлечиться дома.
Нет, костюм химзащиты покупать не нужно. Главное, не забудьте снять домашние тапочки и халат, к которым привыкли на "удаленке". Одевайтесь как обычно и ежедневно меняйте и стирайте офисную одежду, чтобы снизить риск заражения.
Если вдруг за полтора месяца самоизоляции вы успели отрастить бороду и усы, лучше побрейтесь. Во-первых, пожалейте коллег: они могут вас попросту не узнать. А во-вторых, это поможет обезопасить себя от заражения коронавирусом. Борода и усы – настоящие рассадники бактерий.
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Комментарии
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