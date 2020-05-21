Когда откроются санатории и как они будут работать во время пандемии

Когда откроются санатории?

С 1 июня 2020 года начнется поэтапный вывод туристических организаций из карантина, заявили в Ростуризме. И первыми в стране откроются санаторно-курортные учреждения.

"С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, что называется, докручиваем какие-то мелочи, нюансы. Базово мы понимаем, что откроются санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией. В ряде регионов также речь идет об отелях с коттеджным размещением и об апарт-отелях. Это будет первый этап выхода из карантинных мер", – рассказала Зарина Догузова, руководитель Ростуризма, в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.

Однако это не значит, что все здравницы страны заработают с начала июня. Для этого нужно решение властей. К примеру, о возобновлении работы санкура в Алтайском крае речи пока не идет (хотя оздоровительные организации Белокурихи уже готовятся к приему гостей). А вот власти Краснодарского края заявили, что с 1 июня лечебно-профилактические санатории заработают. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев.