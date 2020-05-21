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Когда откроются санатории и как они будут работать во время пандемии

, ИА "Амител"
Роспотребнадзор внес ограничения в отдых туристов и работу персонала
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор дал рекомендации для работы санаториев в период пандемии. Правила касаются как руководителей и сотрудников оздоровительных организаций, так и туристов. Теперь чтобы поехать на отдых нужно не только желание и деньги, но и доказательство, что не заражен коронавирусом. Каким правилам должны следовать санатории и что делать туристам – читайте в материале amic.ru.

1
Когда откроются санатории?

С 1 июня 2020 года начнется поэтапный вывод туристических организаций из карантина, заявили в Ростуризме. И первыми в стране откроются санаторно-курортные учреждения. 

"С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, что называется, докручиваем какие-то мелочи, нюансы. Базово мы понимаем, что откроются санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией. В ряде регионов также речь идет об отелях с коттеджным размещением и об апарт-отелях. Это будет первый этап выхода из карантинных мер", – рассказала Зарина Догузова, руководитель Ростуризма, в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.

Однако это не значит, что все здравницы страны заработают с начала июня. Для этого нужно решение властей. К примеру, о возобновлении работы санкура в Алтайском крае речи пока не идет (хотя оздоровительные организации Белокурихи уже готовятся к приему гостей). А вот власти Краснодарского края заявили, что с 1 июня лечебно-профилактические санатории заработают. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

2
А туристов всех пустят?
Пустят только тех, кто не болеет коронавирусной инфекцией. Поэтому не позднее чем за двое суток до отправления на отдых вы должны сдать тест на COVID-19, а также проинформировать санаторий, что не контактировали с "вероятными больными в срок не менее 14 дней".
3
Собираюсь в санаторий. Мне придется там носить маску?
Да, согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Но надевать их нужно будет в закрытых помещениях, где много людей. В правилах также прописывается, что менять маски следует не реже, чем раз в три часа.
4
И где же столько масок взять? Привозить с собой?
Можете захватить, лишним не будет. Хотя в рекомендациях Роспотребнадзора прописано, что на территории санаториев должны быть организованы места, где можно приобрести маски и перчатки.
5
Едем семьей. Можно ли нам жить вместе в одном номере?
Да. Хотя это больше исключение, чем правило. По рекомендации надзорного органа, в номерах должно проживать по одному человеку. Но если вы планировали снять один номер на семью, проблем с заселением быть не должно.
6
А столовые работать будут?

Да. Но вот только с ограничениями. Столы будут стоять на расстоянии примерно 2 метра друг от друга, и за каждым может сидеть только один человек. Исключение лишь для семей, которые и так проживают вместе в одном номере.

Шведский стол тоже изменится. Блюда расставят так, чтобы туристы могли брать их и при этом соблюдать социальное дистанцирование. Для этого даже на полу нанесут сигнальную разметку. Такие же правила будут в заведениях, где работает раздача.

Но также питание организуют и по номерам либо в ресторанах по системе заказов.

7
Хочу на пляж. Они работать будут?
Да, но тоже с ограничениями. Шезлонги и раздевалки установят таким образом, чтобы туристы соблюдали дистанцию. По возможности, рекомендуют нанести сигнальную разметку. Руководство должно рассчитать вместимость пляжа, а сотрудники – следить за тем, чтобы люди не кучковались, а находились на расстоянии друг от друга. И в случае необходимости могут даже ограничить доступ отдыхающих на пляж.
8
А как будут оказывать процедуры?
По предварительной записи. Хотя есть и плюсы – групповых процедур не будет. В помещениях установят оборудование для обеззараживания воздуха, после приема туриста будут обрабатывать контактные поверхности и проветривать помещение.

Кроме того, отдыхающим каждый день будут измерять температуру. В случае признаков ОРВИ или повышенной температуры тела – изолируют от других отдыхающих. 

9
А что должны делать сотрудники санаториев во время пандемии?

1. Следить за тем, чтобы люди соблюдали социальное дистанцирование: в коридорах, столовых, на пляже, у стойки регистрации и т.д. В местах общего пользования установят дозаторы с антисептиком, будут проводить обеззараживание воздуха и регулярную уборку.

2. Убирать номер будут тщательно, в том числе обрабатывать все поверхности помещения. Влажная уборка должна проводиться не реже одного раза в день. Матрасы будут обрабатывать парогенератором, каждые два часа номера необходимо проветривать. 

3. Соблюдать меры профилактики. Сотрудников без справок об отсутствии коронавируса не допустят к работе. Пройти тест нужно не ранее чем за семь дней до выхода на работу. И раз в неделю сотрудников должны проверять на COVID-19. При наличии симптомов ОРВИ допускать к работе не будут. В течение рабочего дня все должны соблюдать  профилактические меры – часто мыть руки с мылом, носить маски, пользоваться антисептиками, несколько раз за смену измерять температуру.

Отдельные правила прописываются для обработки пищеблока, уличных площадок, уборок помещений. Подробнее об этом можно прочитать в документе Роспотребнадзора.

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

21.05.2020 16:08
гость

замечательный отдых получится! вперед с песней

21.05.2020 16:24
гость

Пипец отдых. От желающих отбоя не будет)))

21.05.2020 16:24
- гость -

проинформировать санаторий, что не контактировали с "вероятными больными в срок не менее 14 дней"

Да ну? Как говорил д-р Хаус - все врут!

21.05.2020 16:32
- гость -

Работа санаториев во время пандемии...Сама постановка вопроса говорит о многом. Поликлиники не работают в штатном режиме, а санатории открывать собрались.

21.05.2020 16:47
гость

на шведском столе у блюд общие лопатки для блюд, которые все хватают руками, кнопки на кофемашинах и ручки на кувшинах с соком, дверные ручки тоже за каждым никто протирать не будет...

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